Châu Bùi từng bị bạn trai cũ bạo hành tinh thần, lí do phải cắn răng chịu đựng gây bức xúc

Mới đây, những chia sẻ của Châu Bùi khi tham gia talkshow vào năm 2022 bất ngờ được chia sẻ trở lại. Người đẹp sinh năm 1997 từng hé lộ câu chuyện bị bạn trai cũ to tiếng, bạo hành tinh thần. Dù bản thân cô độc lập về kinh tế, không phụ thuộc bất kỳ ai nhưng do bạn trai nóng tính hay to tiếng mắng chửi, dẫn đến cảm thấy sợ và cuộc sống bị kiểm soát.



Thậm chí, Châu Bùi còn gây sốc khi cho biết từng có suy nghĩ sai lệch, để người yêu đánh vì thấy nửa kia được xả stress, áp lực. "Ai cũng biết mình không lựa chọn bị bạn trai bạo hành nhưng khi đang ở trong mối quan hệ, mình không nhìn ra được. Người yêu đánh mình thì mình chấp nhận vì thấy anh ấy được xả stress", Châu Bùi cho hay. Chia sẻ của cô thời điểm đó vấp phải sự phản đối của netizen. Đa số đều không ủng hộ suy nghĩ phải cam chịu bạo lực dù là thể chất hay tinh thần.

Châu Bùi từng chia sẻ về bạn trai cũ: "Cái cách mà họ đối xử với em đó là: Anh là con trai nên anh có quyền được chửi em. Anh ấy cho mình vui vẻ trong cuộc sống thì mình cũng chấp nhận anh ấy rất cọc tính, rất hay chửi mình". Người đẹp sinh năm 1997 cũng thú nhận từng sợ chia tay vì nghĩ "đi ra khỏi hố này sẽ gặp hố khác thôi". Tuy nhiên sau đó, cô đã nhận ra quan điểm của mình sai vì hoàn toàn có thể gặp được người tốt hơn.



Tại talkshow này, Châu Bùi còn gửi gắm thông điệp tới những người phụ nữ cần phải trang bị đầy đủ kiến thức, nâng cao nhận thức, các kỹ năng để bảo vệ chính bản thân mình và những người xung quanh. "Tất cả phụ nữ bị bạo hành đều có lí do chấp nhận, nhẫn nhịn chịu đựng và bỏ qua để giúp người yêu cảm thấy vui và tốt hơn, nhưng cũng cần có kiến thức và hiểu biết để bảo vệ chính mình hoặc cứu lấy phụ nữ xung quanh đang bị bạo hành mà không biết hoặc biết nhưng vẫn chấp nhận", cô cho hay. Lấy kinh nghiệm từ bản thân, Châu Bùi nhắn nhủ thông điệp tích cực, nên biết quan tâm và yêu thương chính mình đến người xem.

Vào năm 2022, Châu Bùi đã có chính thức lên tiếng về phát ngôn của mình trong talkshow này. Theo đó, cô cho biết những gì mình chia sẻ trên show trên thực tế chỉ là "mấy mảnh chuyện từ thuở mười mấy bé xíu với cái nhìn ngu ngơ đến ngớ ngẩn về tình yêu gà bông". Tuy nhiên, có lẽ do kể quá nhập tâm nên đã bị nghe thành một câu chuyện khác dẫn đến việc người nghe suy luận sang nhân vật gây hiểu lầm.

Hiện tại, Châu Bùi đã thực sự dũng cảm bước ra khỏi mối quan hệ độc hại trong quá khứ, thay đổi quan điểm trong chuyện tình cảm. Cô đang có mối tình hạnh phúc bên nam rapper Binz. Cả hai gặp nhau 2 lần liên tiếp trong một buổi tối và cơ duyên đó khiến Châu Bùi và Binz có những ấn tượng đầu tiên về đối phương.

Binz và Châu Bùi bắt đầu hẹn hò từ năm 2020 nhưng cả hai không lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm. Tuy nhiên, cặp đôi thường ngầm "thả thính" nhau trên mạng xã hội hay tiết lộ những bằng chứng hẹn hò như mặc áo đôi, check-in cùng một địa điểm… Cho đến tháng 12/2022, tại một concert, Binz lần đầu công khai hát tặng "nửa kia" trước khán giả. Cặp đôi sau đó cũng thoải mái chia sẻ những hình ảnh chụp cùng nhau mà không còn úp mở như thời gian trước nữa.

Trên trang cá nhân, Châu Bùi thường cập nhật những khoảnh khắc ngọt ngào bên Binz như du lịch, ăn uống cùng nhau. Dù bận rộn với công việc nhưng cặp đôi đều cố gắng cân bằng thời gian để ở bên cạnh nhau, ăn tối và cùng làm việc nhà. Netizen đang mong chờ ngày cả hai về chung nhà trong thời gian tới.

Trong thời gian yêu đương, Châu Bùi được bạn trai cưng chiều, yêu thương và quan tâm. Khi được hỏi về điều khiến bản thân tự hào về bạn gái, Binz từng cho hay: "Với tôi, em là người rất nỗ lực để đạt được những ước mơ, mục tiêu em đặt ra. Nếu liệt kê danh sách tiêu chí về người yêu trong mơ của tôi, thì em có mọi điều. Chắc chắn em có khuyết điểm, tôi cũng có khuyết điểm. Nhưng tôi cũng yêu hết những khuyết điểm đó của em". Châu Bùi - Binz là cặp đôi đáng yêu và hot hàng đầu Vbiz hiện nay, cũng chính nhờ vào sự thấu hiểu, tôn trọng và nâng niu lẫn nhau của cả 2.

