Chạy không quá 80km/h, xe chưa từng “nằm đường” khi phượt gần 900.000km xuyên 215 quốc gia

Với những người có niềm đam mê xê dịch, việc chọn người bạn đồng hành có thể nói là quan trọng bậc nhất. "Bạn đồng hành" không chỉ có nghĩa đen là một người đi cùng để sẻ chia mà cũng bao hàm nghĩa bóng là một phương tiện có thể tin cậy.

Gunther Holtorf (người Đức) khi đứng trước quyết định mua một chiếc Mercedes-Benz 300 GD (một mẫu xe thuộc dòng xe gầm cao vượt địa hình G-Class) đã từng băn khoăn và nghi ngờ lời quảng cáo của hãng: "G có mặt ở đâu, ở đó đi được" (nguyên văn: Where there's a G, there's a way).

Thời điểm đó, có lẽ ông không ngờ rằng ông sẽ lái chiếc xe này liên tục 26 năm và rồi được xem là một trong những người xê dịch đáng ngưỡng mộ nhất thế giới.

Gunther Holtorf từng là CEO của một hãng bay nhỏ. Sau khi nghỉ hưu sớm ở tuổi 51, ông và vợ - bà Christine Holtorf - đã quyết định rời Đức để phiêu lưu từ bắc tới nam châu Phi trong vòng một năm rưỡi hoặc hai năm. Chuyến đi của ông bắt đầu từ tháng 12/1988 nhưng vì một số vấn đề tại khu vực mà ông và vợ đã lưu lại châu Phi suốt 5 năm.

Trả lời phỏng vấn tờ Outside, ông Gunther Holtorf cho biết: "Sau đấy chúng tôi đi xe tới Nam Phi để ít nhất có một chuyến đi vòng quanh châu lục. Từng bước một, nó trở thành một chuyến đi vòng quanh thế giới. Chúng tôi chưa bao giờ lên kế hoạch [để làm việc đó], nó cứ dần thành như vậy. Chúng tôi lượn khắp Nam Phi và thử tính đưa xe đến Panama bằng tàu thủy vì không có đường để đi. Rồi chúng tôi đã làm như vậy và tiếp tục hành trình qua Trung Mỹ, vào Bắc Mỹ, đi lên Vịnh Prudhoe, Alaska, vào Canada và tới Vịnh Goose, thành phố cảng Labrador [Canada] và xa hơn nữa".

Trên thực tế, ông Gunther Holtorf đã từng lái chiếc Mercedes-Benz 300 GD tới Việt Nam vào năm 2012. Ông đã lái từ nam ra bắc, từng gặp gỡ các thành viên của một diễn đàn xe tại Hà Nội trước khi tiếp tục hành trình tại các thành phố khác ở Việt Nam rồi tới Lào. Việt Nam là quốc gia thứ 198 mà ông và chiếc xe của mình đặt chân tới.

Một số nơi đặc biệt khác mà ông cùng chiếc xe đã đặt chân tới có thể kể là Triều Tiên (nơi luôn có xe hộ tống đi sau), Siberia (Nga), Tây Tạng (Trung Quốc), hay cả Afghanistan khi vẫn còn chiến tranh.

Một điều thú vị cần nhắc đến là trong suốt các chuyến đi của mình, ông và vợ (đã mất vì ung thư vào năm 2010) không mang theo bất cứ vali nào, cũng thường không ăn ngoài và không ngủ ở khách sạn. Hai người chủ yếu ngủ trên xe hoặc ngủ ở võng, tự nấu thực phẩm mua tại nơi họ đặt chân tới.

Cabin chiếc Mercedes-Benz 300 GD của ông đã thay đổi lại để phù hợp với nhu cầu của hai vợ chồng, trong đó có việc loại bỏ hàng ghế sau để tạo thành giường đôi với các khay để đồ ở dưới; trên nóc, chiếc xe có lốp dự phòng và các hòm đựng linh kiện phục vụ sửa chữa xe. Phía sau chiếc xe cũng có đủ đồ dùng để hai vợ chồng tự chế biến đồ ăn.

Không chỉ thay đổi trong cabin, chiếc Mercedes-Benz 300 GD cũng đã trang bị hệ thống treo khác để tải được những đồ dùng mà ông mang theo, đồng thời giúp chiếc xe đủ sức băng qua những cung đường không trải nhựa. Vì chiếc xe đã gắn bó quá chặt chẽ với hai vợ chồng, bà Christine Holtorf quá cố đã đặt tên chiếc xe là Otto.

Sau khi hoàn thành chuyến đi cuối, Mercedes đã mua lại chiếc xe này và đặt trong bảo tàng của mình. Theo thông tin do Mercedes đăng tải, chiếc Mercedes-Benz 300 GD này đã đi 897.000 km qua 215 quốc gia và vùng lãnh thổ trong 26 năm (từ năm 1988 đến năm 2014).

Trong nhiều bài viết nói về Otto và chuyến hành trình của vợ chồng ông Gunther, có khoảng 1/4 quãng đường chiếc xe đi không hề trải nhựa. Việc đi qua những địa hình khó và thời tiết biến động, chiếc xe cần sửa chữa là điều đương nhiên, nhưng theo chia sẻ thì chiếc xe chưa bao giờ cần sửa chữa lớn; các bộ phận quan trọng của xe như động cơ, hộp số, vi sai đều còn nguyên bản và chưa từng được mở ra.

Để đảm bảo chiếc xe hoạt động trơn tru, ông Gunther luôn rất cẩn trọng trong việc lái và bảo dưỡng, như không bao giờ đi quá 80km/h, luôn xì bớt hơi lốp khi phải đi trên đường xấu và thường xuyên kiểm tra chất lượng dầu nhớt. Trong một bài viết khác, tác giả cũng đề cập rằng ông Gunther thường thay thế các bộ phận dễ hỏng trước cả khi nó hỏng.

Thông số kỹ thuật Mercedes-Benz 300 GD - Năm sản xuất của chiếc Otto: 1988 - Số xilanh: 5 - Dung tích: 2998 cc - Công suất: 65 kW / 88 mã lực tại 4400 vòng/phút - Tốc độ tối đa: 130 km/h - Giai đoạn sản xuất: Từ năm 1979 đến năm 1991 - Số lượng xe đã sản xuất: 20.415 chiếc

Một số hình ảnh khác của chiếc "Otto" Mercedes-Benz 300 GD: