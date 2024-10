Cháy khủng khiếp tại siêu thị Điện máy xanh, thiêu rụi toàn bộ điện thoại, laptop, tivi, tủ lạnh...

Theo thông tin từ Công an tỉnh An Giang, vào lúc 2 giờ 13 phút ngày 5/10, phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh nhận được tin từ người dân có một vụ cháy lớn đã xảy ra tại đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh và ông Huỳnh Quốc Thái, Bí thư thành ủy thành phố Long Xuyên đã đến hiện trường vụ cháy (Ảnh: Công an tỉnh An Giang).

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đã có mặt ngay tại hiện trường vụ cháy cửa hàng Điện máy xanh Long Xuyên, thuộc công ty cổ phần Thế giới di dộng (số 129, đường Trần Hưng Đạo).

Lúc này, đám cháy bùng phát rất mạnh; do cửa hàng chứa nhiều mặt hàng dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh, cột khói bốc cao hàng chục mét bao trùm cả cửa hàng.

Lực lượng triển khai 10 xe chữa cháy, 1 xe CNCH, 1 xe bơm, 2 xe chở phương tiện, 6 máy bơm chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ ngay lập tức có mặt phối hợp cùng lực lượng chữa cháy tại chỗ và Công an thành phố Long Xuyên tham gia chữa cháy.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ ngọn lửa được khống chế.

Tờ VnExpress dẫn thông tin từ UBND phường Mỹ Phước cho biết đám cháy không gây thương vong, song gần như thiêu rụi toàn bộ sản phẩm (điện thoại, laptop, tivi, tủ lạnh...) trong cửa hàng. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Theo ước tính sơ bộ của quản lý cửa hàng điện máy bị cháy, số sản phẩm bên trong giá trị khoảng 18 tỷ đồng và khoảng 260 triệu đồng tiền mặt để trong két sắt (số tiền bán được trong ngày 4/10).

Lửa khói bốc lên dữ dội trong đêm (Ảnh: Công an tỉnh An Giang).

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Lang thang An Giang).

Tài sản bị thiêu rụi sau vụ cháy (Ảnh: Công an tỉnh An Giang).

Đại tá Lê Phú Thạnh đã chỉ đạo các đơn vị, lực lượng liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.