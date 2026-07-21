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Cháy lớn tại bãi giữ ô tô lúc rạng sáng, nhiều xe trơ khung

| | Xã hội

Nhiều xe khách, xe tải và các loại xe khác bị cháy “trơ khung” khi đậu tại một bãi giữ xe ở phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Sáng 21/7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết: Các lực lượng của đơn vị đã khống chế vụ cháy xảy ra tại một bãi giữ xe trên địa bàn phường Nam Nha Trang, khiến nhiều ô tô bị hư hỏng nặng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa tham gia chữa cháy.

Vào khoảng 1h30 cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa nhận tin báo từ người dân về vụ cháy xảy ra tại bãi đậu xe gần đường Tố Hữu, phường Nam Nha Trang.

Thời điểm này, người dân phát hiện một số ô tô đậu trong bãi xe đột nhiên bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang khu vực xung quanh, đe dọa nhiều ô tô khác đang đậu trong bãi giữ xe này.

Nhiều xe khách đậu trong bãi xe bị cháy "trơ khung".

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được khống chế.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa khống chế đám cháy sau 30 phút nhận được tin báo từ người dân.

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, có nhiều xe khách, xe tải và các loại xe khác có giá trị lớn bị ngọn lửa thiêu rụi “trơ xương”. Trong khi đó, có nhiều ô tô khác tại bãi giữ xe này cũng bị ảnh hưởng bởi vụ cháy. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện các lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Theo Lữ Hồ

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