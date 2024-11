Cháy lớn thiêu rụi nhà xưởng trong khu công nghiệp tại Hải Phòng

Theo thông tin ban đầu: Đám cháy bùng phát vào khoảng 0h30 phút đêm 24/11 tại Công ty TNHH Dong - A Hwasung Vina (Khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, Hải Phòng). Đây là công ty chuyên sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh nên ngọn lửa bốc cao, bao trùm diện tích hơn 1.000m² nhà xưởng, kèm theo những tiếng nổ lớn.

Ngọn lửa ngùn ngụt bốc cháy, bao trùm nhà xưởng của công ty, kèm theo những tiếng nổ lớn

Nhận được thông tin, Công an TP Hải Phòng, Công an huyện An Dương và các đơn vị liên quan đã nhanh chóng điều động phương tiện, lực lượng tiếp cận đám cháy, phun nước dập lửa từ nhiều phía. Tuy nhiên, do nhà xưởng chuyên sản xuất plastic và cao su tổng hợp nên chứa các vật liệu dễ bắt lửa, công tác cứu hoả gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương (TP Hải Phòng), tới khoảng 4h sáng 24/11, đám cháy cơ bản được khống chế, không để xảy ra cháy lan sang các khu vực liền kề. Lực lượng cứu hoả tiếp tục phun nước làm mát đám cháy.

Thống kê ban đầu, vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ khu vực nhà xưởng và nhiều thiết bị sản xuất của công ty này.

Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy.