Vụ thợ trang điểm bị bắt cởi đồ vì nghi lấy 20 triệu: Công an vào cuộc, gia đình chú rể lên phường

Câu chuyện xảy ra vào ngày hôm qua (22/11), trong một đám cưới ở xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Khi đó, gia đình nhà chú rể nói bị mất 20 triệu đồng để trong túi và nghi ngờ 2 cô gái đến trang điểm đã lấy. Họ yêu cầu kiểm tra vali của 2 cô gái cũng như đồ đạc mang theo. Toàn bộ quá trình lục soát được 2 cô gái livestream trực tiếp trên mạng xã hội.

Gia đình chú rể lục soát đồ của 2 cô gái

Những thợ trang điểm cũng đề nghị gọi công an đến giải quyết, tuy nhiên gia đình từ chối vì nhà đang có đám cưới không muốn gây ồn ào.

Đỉnh điểm khi người nhà chú rể yêu cầu 2 cô gái cởi đồ để kiểm tra người, thậm chí còn lớn tiếng hăm dọa sẽ đánh vì thái độ. Quá ấm ức, các cô gái đã bật khóc nức nở song vẫn cởi đồ để người nhà chú rể kiểm tra.

Sau 30 phút lục soát nhưng không tìm được bất cứ khoản tiền nào, người nhà chú rể đã lên tiếng xin lỗi. Mẹ chú rể còn lấy lý do người nhà say rượu nên mới để xảy ra sự việc này.

Công an xã đã đến làm việc sau đó

Sau khi sự việc gây xôn xao trên mạng xã hội, Trung tá Nguyễn Bá Quốc, Trưởng Công an xã Mỹ Tịnh An, cho biết đã nắm được vụ việc trên. Hiện công an xã đang trong quá trình điều tra và làm rõ các vấn đề.

Ông Nguyễn Văn Năm- Chủ tịch UBND xã Mỹ Tịnh An, xác nhận đã mời những người liên quan lên làm việc. Khi nào có kết quả cụ thể sẽ gửi thông tin cho báo chí.