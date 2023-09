Cháy mỏ than Trung Quốc, 16 người thiệt mạng

Trong một thông báo đăng trên trang web chính thức, chính quyền thành phố Bàn Châu cho biết, đám cháy tại mỏ than Trung Quốc bùng phát vào khoảng 8h10 ngày 24/9, khiến 16 người bị mắc kẹt và thiệt mạng.

(Thợ mỏ Trung Quốc. Ảnh minh hoa: Climate news)

Nguyên nhân ban đầu được cho là do băng chuyền bốc cháy. Đám cháy sau đó đã được dập tắt nhưng “sau khi xác minh sơ bộ, 16 người đã không còn dấu hiệu sự sống”.

Tính đến tối 24/9, công tác tìm kiếm cứu nạn đã kết thúc. Theo điều tra của truyền thông Trung Quốc, công ty phụ trách mỏ than xảy ra đám cháy từng bị phạt 68.000 nhân dân tệ vì vi phạm an toàn sản xuất hồi tháng 5/2023 và cũng từng xảy ra sự cố về an toàn sản xuất 5 năm về trước khiến 1 người thiệt mạng.

An toàn trong lĩnh vực khai thác mỏ ở Trung Quốc đã được cải thiện trong những năm gần đây, nhưng tai nạn vẫn thường xuyên xảy ra.

Hồi tháng 2/2023, một vụ sập mỏ than đã xảy ra ở Khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc, khiến hàng chục người và phương tiện bị chôn vùi. Đến tháng 6, giới chức nước này công bố vụ tai nạn đã khiến 53 người thiệt mạng.

Dữ liệu thống kê đăng trên trang web của Cục Giám sát an toàn mỏ quốc gia Trung Quốc cho thấy, năm 2022, nước này đã xảy ra 168 vụ tai nạn liên quan đến mỏ than, khiến 245 người thiệt mạng.