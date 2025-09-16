Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 vợ chồng và 2 con nhỏ tử vong

16-09-2025 - 10:05 AM | Xã hội

Nhà cháy được làm tạm, quây tôn kín mít nên 4 người không thể thoát ra, tử vong thương tâm.

Khoảng 4h30 sáng 16/9, lửa bùng lên tại ngôi nhà một tầng ở thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, Hà Nội. Bên trong ngôi nhà có đôi vợ chồng và 2 con nhỏ (cháu nhỏ mới khoảng 4 tháng tuổi).

Nhà cháy được làm tạm, quây tôn kín mít nên 4 người không thể thoát ra, thông tin này được đăng tải trên báo VnExpress.

Theo thuật lại trên tờ Hà Nội mới, sau khi nhận tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 5, số 31, số 32 và số 34 thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp cùng Công an và chính quyền xã Thường Tín đã tới hiện trường để chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn. 

Khoảng 5h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 vợ chồng và 2 con nhỏ tử vong- Ảnh 1.

Ngôi nhà tạm - nơi xảy ra vụ hoả hoạn (Ảnh: Tiền phong).

Sáng 16/9, trao đổi với tờ Dân trí, lãnh đạo UBND xã Thường Tín xác nhận vụ việc đau lòng trên.

Nguyên nhân cháy đang được tiếp tục làm rõ.

Tiếp tục cập nhật...

Cháy kho phế liệu rộng 1.500m² ở Quảng Ngãi

 

Theo Duy Anh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CDC Hà Nội khóa bình luận Fanpage vì nhân viên liên quan vụ 'mẹ kế bạo hành'

CDC Hà Nội khóa bình luận Fanpage vì nhân viên liên quan vụ 'mẹ kế bạo hành' Nổi bật

Truy nã hotgirl Ly Meo

Truy nã hotgirl Ly Meo Nổi bật

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị

09:58 , 16/09/2025
Cho vay lãi nặng, cựu cán bộ Bệnh viện 19-8 và 'con nợ' cùng lĩnh án tù

Cho vay lãi nặng, cựu cán bộ Bệnh viện 19-8 và 'con nợ' cùng lĩnh án tù

09:15 , 16/09/2025
Khi nào được đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà?

Khi nào được đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà?

08:53 , 16/09/2025
Dự báo thời tiết ngày 16/9: Hà Nội nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 35°C

Dự báo thời tiết ngày 16/9: Hà Nội nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 35°C

08:50 , 16/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên