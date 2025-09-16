Cháy nhà ở Hà Nội, 2 vợ chồng và 2 con nhỏ tử vong

Khoảng 4h30 sáng 16/9, lửa bùng lên tại ngôi nhà một tầng ở thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, Hà Nội. Bên trong ngôi nhà có đôi vợ chồng và 2 con nhỏ (cháu nhỏ mới khoảng 4 tháng tuổi).

Nhà cháy được làm tạm, quây tôn kín mít nên 4 người không thể thoát ra, thông tin này được đăng tải trên báo VnExpress.

Theo thuật lại trên tờ Hà Nội mới, sau khi nhận tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 5, số 31, số 32 và số 34 thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp cùng Công an và chính quyền xã Thường Tín đã tới hiện trường để chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.

Khoảng 5h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Ngôi nhà tạm - nơi xảy ra vụ hoả hoạn (Ảnh: Tiền phong).

Sáng 16/9, trao đổi với tờ Dân trí, lãnh đạo UBND xã Thường Tín xác nhận vụ việc đau lòng trên.

Nguyên nhân cháy đang được tiếp tục làm rõ.

Tiếp tục cập nhật...