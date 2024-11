Cháy nhà xưởng trong khu công nghiệp tại Hải Phòng, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Sáng 24/11, trả lời PV Báo điện tử VTC News, lãnh đạo UBND huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết, cơ quan chức năng đã dập tắt được đám cháy lớn xảy ra tại một công ty khu công nghiệp Tràng Duệ (huyện An Dương).

Báo cáo ban đầu của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP Hải Phòng xác định, lúc 23h31 ngày 23/11, Trung tâm 114, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhận được tin báo từ người dân về việc xảy ra vụ cháy tại Công ty Đông A (ở khu công nghiệp Tràng Duệ).

Ngọn lửa bùng phát dữ dội trong đêm. (Ảnh: Page Người Hải Phòng)

Ngay sau đó, 15 xe chữa cháy của các đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 2, khu vực 5, khu vực 1, khu vực 6, Công an An Dương, Hồng Bàng, An Lão, Kiến An, các đội chữa cháy chuyên ngành Tràng Duệ, khu công nghiệp An Dương, khu công nghiệp Nomura... khẩn trương được huy động tới hiện trường.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, diện tích đám cháy trên 1.000m2, chất cháy là linh kiện nhựa của máy giặt, nguyên liệu nhựa...

Lực lượng phun nước ngăn chặn cháy lan sang nhà kho và nhà xưởng, đồng thời huy động công nhân di chuyển tài sản ra khỏi khu vực cháy.

Đến 2h26 ngày 24/11, đám cháy được khống chế và dập tắt. Tuy nhiên chất cháy là nhựa nhiều khói khí độc và cháy âm ỉ, lực lượng cứu nạn cứu hộ tiếp tục phun nước chống cháy lại và lần vào các kho hàng, nhà xưởng bên cạnh.

Thống kê ban đầu, vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng cháy sập hơn 1.000m2 nhà xưởng, sản phẩm linh kiện máy giặt, giá để hàng hóa...

Công an Huyện an Dương tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.