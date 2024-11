Dự án tắc nghẽn nhiều năm được 'mở khóa', loạt đại gia BĐS Novaland, Đất Xanh, Hoàng Quân, Năm Bảy Bảy… tưng bừng trở lại

UBND tỉnh Đồng Nai vừa chính thức phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 cho Phân khu C4, thuộc một phần khu đô thị phía Tây đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Điều này giúp tháo gỡ pháp lý cho nhiều dự án của các doanh nghiệp (DN) bất động sản đang thực hiện tại địa bàn.

GỠ DỰ ÁN 'SỐNG CÒN', NOVALAND 'DẬY SÓNG'

Nổi bật là dự án Aqua City với quy mô khoảng 1.000 ha do CTCP Đầu tư địa ốc No va (Novaland, mã cổ phiếu NVL) làm chủ đầu tư.

Đây là một trong các dự án mang tính 'sống còn' đối với Novaland. Dự án đã được triển khai nhưng bị tạm ngưng từ năm 2021 vì vướng phê duyệt các điều chỉnh quy hoạch và chưa thống nhất về quỹ đất nhà ở xã hội.

Tháng 11/2022, hơn 750 căn biệt thự tại dự án này cũng bị hủy công nhận đủ điều kiện mở bán dù nhà đã hoàn thiện. Trong 2 năm qua, Novaland đã nhiều lần đề xuất, kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền việc tháo gỡ pháp lý cho dự án Aqua City.

Trên thị trường, sau thông tin 'sáng' về Aqua City, cổ phiếu NVL lập tức hút dòng tiền và tăng sát mốc trần hôm 20/11 với 4,65%, thanh khoản hơn 20 triệu cổ phiếu.

GEM RIVERSIDE ĐƯỢC CẤP PHÉP, ĐẤT XANH VƯỢT CHÔNG GAI?

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán DXG) đang “rục rịch” tái khởi động dự án trọng điểm Gem Riverside. Gem Riverside là tên thương mại của dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng CC1 và CC5 thuộc Khu dân cư Nam Rạch Chiếc, phường An Phú, Tp.Thủ Đức do Đất Xanh làm chủ đầu tư.

Sau 6 năm "bất động” do vướng pháp lý liên quan đến thủ tục đầu tư và tính tiền sử dụng đất, tháng 9 vừa qua Sở Xây dựng Tp.HCM đã cấp giấy phép xây dựng cho dự án. Công ty đặt mục tiêu sẽ hoàn thành phần móng dự án và mở bán trong quý 1/2025.

Dự án có quy mô 6,7 ha, bao gồm 12 toà tháp với 3.175 chung cư cao cấp, diện tích từ 70-100 m2. Báo cáo mới của CTCK DSC đánh giá, dự án này là cú hích rất đáng kể cho hoạt động kinh doanh của Đất Xanh sau thời kì khó khăn ở cả mảng môi giới và mảng phát triển bất động sản.

Với sự trở lại của dự án trọng điểm này, các CTCK liên tục đưa ra các báo cáo phân tích về Đất Xanh với tựa đề như "vượt chông gai", "mở khóa tiềm năng doanh nghiệp"...

DSC kì vọng, Gem Riverside có thể bắt đầu được mở bán trong nửa đầu năm 2025. Mức độ hấp thụ tích cực nhờ vị trí đắc địa hiếm có cạnh sông Giồng Ông Tố trong bối cảnh thị trường phía Nam đang thiếu cung trầm trọng.

Ảnh: Dự án Gem Riverside năm 2018.

AN KHẢI HƯNG ĐƯỢC 'GIẢI THOÁT' SAU 7 NĂM THUA LỖ

Một DN khác cũng được “hồi sinh” nhờ dự án lớn được thông pháp lý là CTCP Đầu tư An Khải Hưng. Tháng 4/2024, UBND Thành phố Thủ Đức đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở phường Trường Thạnh do An Khải Hưng làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư hơn 1.426 tỷ đồng.

Trước đó, An Khải Hưng gây chú ý với thị trường khi phát hành 180 tỷ đồng trái phiếu vào tháng 11/2021. Công ty được thành lập vào tháng 4/2017 tại Tp.HCM nhưng không có doanh thu, thua lỗ nhiều năm liên tục. Mục đích phát hành nhằm thanh toán tiền cọc mua đất tại Trường Thạnh, Thành phố Thủ Đức.

Dự án “đứng hình”, An Khải Hưng đã phải nhiều lần thông báo gia hạn thời gian thanh toán gốc, lãi đối với lô trái phiếu này. Mới đây, tín hiệu “hồi sinh” đã đến vào tháng 9/2023 khi Công ty thông báo thanh toán hết các khoản nợ gốc và lãi.

Cuối tháng 10/2023, Công ty này tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 654 tỷ đồng, bao gồm gần 300 tỷ đồng là tiền (45%) và 55% vốn còn lại được góp bằng giá trị quyền sử dụng đất.

HOÀNG QUÂN QUAY LẠI BĐS TP.HCM

Ở phía Tây Tp.HCM, một dự án ngưng trệ nhiều năm nay vừa được tái khởi công là Khu công viên trung tâm công cộng và dân cư 13A, do CTCP bất động sản Đông Dương - thành viên Tập đoàn Hoàng Quân (mã chứng khoán HQC), bắt tay với Công ty địa ốc Hồng Quang thực hiện.

Khu dân cư 13A (tên thương mại là khu dân cư Hồng Quang) có quy mô 37 ha, nằm tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, được triển khai từ năm 2000 với quy mô gần 2.000 căn hộ chung cư, nhà phố, đất nền và biệt thự.

Từ năm 2006 đến nay, dự án này chỉ mới bàn giao đất cho các công trình nhà ở thấp tầng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ dân sinh chưa hoàn thiện. Một số khu vực đường xá có dấu hiệu xuống cấp sau nhiều năm bị bỏ quên và rất ít dân cư về sinh sống.

Phía DN nhấn mạnh dự án này có ý nghĩa quan trọng đánh dấu việc Tập đoàn quay lại thị trường bất động sản Tp.HCM. Giai đoạn đầu sau tái khởi động, Đông Dương sẽ đầu tư 1.750 tỷ đồng triển khai phân khu cao tầng trên khu đất hơn 26.500 m2, gồm 5 block căn hộ thương mại, quy mô khoảng 600 sản phẩm. Dự án đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, đang chuẩn bị thủ tục để khởi công xây dựng đầu năm 2025.

Ảnh: CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Đông Dương vừa ký kết hợp đồng hợp tác dự án khu dân cư Hồng Quang với CTCP Xây dựng Công trình và Đầu tư Địa ốc Hồng Quang.

Hay trên khu vực quận 8, CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã chứng khoán NBB) cũng vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu căn hộ cao tầng NBB Garden III sau nhiều năm đứng yên chờ pháp lý. Dự án NBB Garden III được quy hoạch trên khu đất có diện tích 81.550 m2, quy mô hơn 2.100 sản phẩm căn hộ, nhà liền kề, shophouse.

Tp.HCM mới đây cũng cho biết đã hoàn tất gỡ vướng pháp lý cho 8 dự án bất động sản , nổi bật trong số đó như The Metropole Thủ Thiêm, Celadon City, Metro Star, Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm... Đây đều là những dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, quy mô dự án lớn với nguồn cung đa dạng. Việc hoàn tất pháp lý sẽ tạo điều kiện để những dự án sớm tái khởi động và tìm kiếm nguồn vốn mới.