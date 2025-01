Cháy rừng ở California: Thảm họa thiên tai tốn kém nhất lịch sử nước Mỹ?

Kể từ ngày 7/1, những đám cháy tàn khốc xảy ra ở California, Mỹ khiến ít nhất 16 người thiệt mạng. Vụ cháy còn thiêu rụi hơn 12.000 công trình cùng nhiều khu phố từng là nơi xuất hiện của những bất động sản giá trị hàng triệu USD.

Dù chưa có thống kê chính xác thiệt hại về tài chính do những đám cháy gây ra, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng chúng sẽ mang gây ra mức thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay đối với Mỹ.

Đám cháy rừng mang tên Glass tàn phá khu vực Calistoga, California. (Ảnh: Getty)

Theo ước tính sơ bộ của AccuWeather, thiệt hại và tổn thất kinh tế do các đám cháy gây ra tăng lên 135 - 150 tỷ USD. AccuWeather cũng so sánh với tổn thất do cơn bão Helene mang lại vào mùa thu năm ngoái với số tiền khoảng 225 - 250 tỷ USD.

"Tôi nghĩ đây là vụ cháy rừng gây thiệt hại lớn nhất trong lịch sử California và cũng có thể là vụ cháy rừng gây thiệt hại lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Do các đám cháy xảy ra ở khu vực đông dân cư và nơi có nhiều bất động sản giá trị cao nhất nước Mỹ", nhà khí tượng học Jonathan Porter nói.

AccuWeather đưa thêm nhiều biến số trong ước tính, gồm thiệt hại về nhà cửa, doanh nghiệp, cơ sở hạ tầng và phương tiện cùng chi phí chăm sóc sức khỏe tức thời và dài hạn, tiền lương bị mất, gián đoạn chuỗi cung ứng.

Công ty Aon PLC thông tin thêm, những vụ cháy rừng ở Los Angeles có khả năng trở thành vụ cháy rừng tốn kém nhất trong lịch sử Mỹ, nhưng không đưa ra ước tính cụ thể. Aon PLC xếp hạng vụ cháy rừng Camp Fire ở Paradise ở California vào năm 2018 là vụ cháy rừng tốn kém nhất trong lịch sử Mỹ tính đến thời điểm hiện tại với thiệt hại 12,5 tỷ USD. Đám cháy Camp Fire khiến 85 người thiệt mạng và phá hủy khoảng 11.000 ngôi nhà.

"Tổng thiệt hại và tổn thất kinh tế từ thảm họa cháy rừng lần này có thể chiếm gần 4% GDP hàng năm của bang California", ông Jonathan Porter cho hay.

Trong báo cáo công bố hôm 10/1, Moody's Ratings kết luận rằng các vụ cháy rừng tại California sẽ trở thành vụ cháy rừng tốn kém nhất trong lịch sử Mỹ, vì chúng thiêu rụi nhiều khu vực đông dân cư và bất động sản cao cấp.

Nhiều chuyên gia cũng cảnh báo tổn thất có thể áp đảo thị trường bảo hiểm vốn mong manh của California và làm trầm trọng thêm tình trạng khó khăn của các hãng bảo hiểm, mất ổn định hệ thống do nhà nước hậu thuẫn.