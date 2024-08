Chế độ của Công an xã bán chuyên trách khi không tiếp tục tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Bạn đọc hỏi: Tôi làm Công an xã bán chuyên trách đến ngày 01/7/2024 là được 13 năm, và tôi không được tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nữa. Bộ Công an cho tôi hỏi, tôi có được tính hưởng chế độ gì trong suốt 13 năm làm Công an xã bán chuyên trách không?

Theo Bộ Công an, căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, ngày 06/6/2024 Bộ Công an đã có Văn bản số 1921/BCA-V05 đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định chi hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách trong 02 trường hợp mà không đặt ra điều kiện về thời gian công tác trước đó của lực lượng Công an xã bán chuyên trách (giải quyết xong trước ngày 01/7/2024) gồm:

(1) Trường hợp Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí sắp xếp được công tác khác (bao gồm cả trường hợp có nguyện vọng tiếp tục tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nhưng do sắp xếp không thể bố trí hết số lượng hiện có dẫn đến dôi dư);

(2) Trường hợp không tiếp tục tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo quy định hiện hành, cụ thể là được tiếp tục kiện toàn để tham gia hoạt động trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nhưng xin không tiếp tục tham gia hoạt động.

Vì vậy, bạn đọc liên hệ với Công an địa phương nơi bạn đã công tác để được hướng dẫn.