Quy định mức chi hỗ trợ lực lượng cảnh sát khu vực, công an xã

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Hải Trung trình bày tờ trình của UBND thành phố.

Cảnh sát khu vực, công an xã được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng

Theo đó, đối tượng áp dụng là cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát khu vực, công an xã thuộc Công an thành phố được giao trong chỉ tiêu biên chế. Mức hỗ trợ hằng tháng cho lực lượng này là 1,8 triệu đồng/người/tháng.

Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng áp dụng quy định tại Nghị quyết này thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ...

Theo tờ trình của UBND thành phố, dự kiến kinh phí chi hỗ trợ lực lượng cảnh sát khu vực, công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội khoảng 97 tỷ đồng/năm (4.487 đồng chí được hỗ trợ mức 1,8 triệu đồng/người/tháng), trong khả năng cân đối của ngân sách thành phố.

Đại biểu HĐND thành phố biểu quyết trong chiều 1/7.

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Duy Hoàng Dương nêu, hiện nay, lực lượng cảnh sát khu vực, công an xã được bố trí tại công an xã, phường, thị trấn với tổng số 4.487 người. Đây là lực lượng đặc thù, mũi nhọn, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

Lực lượng cảnh sát khu vực có 19 nhiệm vụ, là cánh tay nối dài của lực lượng công an xuống dưới địa bàn, cơ sở; được xác định là lực lượng luôn bám sát địa bàn, gần dân, sát dân nhất, đóng vai trò nòng cốt, điểm tựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

Công an xã cũng là lực lượng thường xuyên có mặt tại địa bàn cơ sở, có nhiều điều kiện, khả năng tìm hiểu, nắm rõ về vị trí địa lý, đặc điểm dân cư, các đối tượng nổi lên ở địa bàn về chính trị, hình sự, kinh tế, ma túy...

Dự báo thời gian tới, trước những tác động từ diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và âm mưu, hoạt động chống phá của các hệ loại đối tượng; tình hình an ninh trật tự ở cơ sở sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật có xu hướng gia tăng; nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát khu vực, lực lượng công an xã Công an thành phố sẽ ngày càng nhiều hơn và hết sức nặng nề.

Mặc dù vậy, hiện nay, ngoài các chế độ, định mức tiêu chuẩn theo quy định chung đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thì lực lượng cảnh sát khu vực, lực lượng công an xã chưa được hưởng bất cứ chế độ hỗ trợ nào; trong khi các lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự và các lực lượng khác ở thôn, tổ dân phố đều có phụ cấp, hỗ trợ.

Vì vậy, cần phải ban hành chế độ chính sách hỗ trợ để nâng cao chất lượng cuộc sống, kịp thời động viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.