Chế độ "giặt nhanh" hóa ra có 4 lỗ hổng chí mạng: Quần áo không sạch, còn nhanh hỏng!

Trong những ngày bận rộn nhiều gia đình coi chế độ giặt nhanh trên máy giặt là cứu tinh. Chỉ cần 15–20 phút, quần áo đã được giặt, xả, vắt khô, sẵn sàng mang đi phơi. Nhưng ít ai biết, sự tiện lợi ấy lại ẩn chứa nhiều cái bẫy khiến quần áo nhanh hỏng, không sạch như mong đợi, thậm chí còn gây hại cho sức khỏe.

Vậy rốt cuộc, chế độ giặt nhanh vận hành thế nào và vì sao lại có tới 4 lỗ hổng chí mạng? Thực tế, để rút ngắn chu trình từ hơn 1 tiếng xuống chỉ còn 15–20 phút, máy giặt buộc phải cắt giảm ở 4 khâu.

1. Giảm lượng nước

Ở chế độ thường, máy giặt cho nhiều nước để bột giặt tan hoàn toàn và quần áo có không gian xoay tròn. Với giặt nhanh, lượng nước bị rút xuống mức tối thiểu để tiết kiệm thời gian cấp và xả.

Hậu quả: bột giặt khó tan, quần áo chật chội, ma sát nhiều hơn dẫn đến sờn rách.

2. Rút ngắn thời gian giặt chính

Ở chế độ tiêu chuẩn, máy thường giặt 15–20 phút. Chuyển sang giặt nhanh, thời gian chỉ còn 3–5 phút.

Điều này đồng nghĩa: bột giặt và nước chưa kịp thấm sâu vào sợi vải, vết bẩn cứng đầu vẫn bám trụ.

3. Giảm số lần xả

Giặt chuẩn: thường có 2–3 lần xả. Giặt nhanh: chỉ còn 1 lần.

Nghĩa là lượng bột giặt, hóa chất còn tồn dư dễ gây kích ứng da, đặc biệt với trẻ nhỏ và người có làn da nhạy cảm.

4. Tăng tốc độ vắt

Để rút ngắn, máy giặt quay với tốc độ cao hơn.

Lực ly tâm mạnh giúp vắt nhanh khô nhưng cũng đồng thời kéo giãn, làm bai dão sợi vải.

Những hệ quả ngấm ngầm từ việc lạm dụng giặt nhanh

Nhiều gia đình vẫn cho rằng: Quần áo mặc một buổi, không quá bẩn, giặt nhanh là đủ. Nhưng theo chuyên gia dệt may và da liễu, suy nghĩ này tiềm ẩn nhiều rủi ro:

Quần áo xuống cấp nhanh chóng: Màu sắc phai nhạt, sợi vải xù lông, form dáng biến dạng chỉ sau vài chục lần giặt.

Không sạch như tưởng: Vết mồ hôi, dầu nhờn cơ thể hoặc bụi mịn bám sâu trong thớ vải không thể được loại bỏ chỉ sau 3–5 phút.

Nguy cơ tồn dư hóa chất: Bột giặt, nước xả vải còn sót lại gây ngứa, viêm da, thậm chí làm mùi khó chịu xuất hiện sau khi phơi khô.

Tăng chi phí lâu dài: Quần áo nhanh hỏng buộc phải thay mới thường xuyên, trái ngược với ý định tiết kiệm thời gian ban đầu.

Vậy có nên bỏ hẳn giặt nhanh?

Không nhất thiết. Giặt nhanh vẫn có đất dụng võ nếu bạn biết dùng đúng lúc:

Thích hợp với quần áo ít bẩn, mặc trong thời gian ngắn, chủ yếu cần khử mùi.

Nên dùng cho vải bền chắc như cotton, polyester, hạn chế áp dụng với lụa, len, voan.

Hạn chế dùng bột giặt nhiều bọt, ưu tiên nước giặt lỏng dễ tan.

Với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người dễ kích ứng da, nên giặt lại một lần bằng chế độ xả riêng để đảm bảo an toàn.

Mẹo sử dụng giặt nhanh để không hại đồ

Pha loãng nước giặt trước khi cho vào máy: Giúp tránh cặn bột giặt bám lại.

Chọn lượng đồ phù hợp: Không nên nhồi đầy lồng giặt, vì giặt nhanh vốn đã thiếu nước.

Xả thêm 1 lần thủ công: Nếu máy có chức năng xả bổ sung, hãy bật lên.

Giặt nhanh 2 lần liên tiếp: Lần đầu có bột giặt, lần sau chỉ xả nước sạch. Cách này tuy hao điện nước nhưng giúp quần áo sạch và an toàn hơn.

Phân loại đồ: Đồ dễ hỏng, quần áo công sở, vest, váy… tuyệt đối không nên cho vào giặt nhanh.

Giải pháp thay thế cho giặt nhanh

Một số dòng máy giặt hiện đại đã có chế độ “giặt hơi nước” hoặc “giặt khử mùi” chỉ mất 15–20 phút. Đây có thể là giải pháp thay thế an toàn hơn cho quần áo ít bẩn.

Ngoài ra, một thói quen quan trọng không kém: thay vì gom quá nhiều đồ mới giặt, hãy giặt thường xuyên hơn. Quần áo ít bẩn, nếu giặt theo chế độ chuẩn sẽ sạch hơn mà không mất nhiều công sức xử lý vết ố cứng đầu.