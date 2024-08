Chỉ 1 tin nhắn, ngân hàng như tặng cho người đàn ông 2,7 tỷ đồng kèm thêm một bài học nhớ đời

Mới đây, một người đàn ông tên Wang ở quận Quan Sơn Hồ, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) đã nhận được một khoản vay tiêu dùng tại ngân hàng. Khoản vay này có giá trị lên đến 800.000 nhân dân tệ (khoảng 2,7 tỷ đồng). Cuộc sống của ông Wang vẫn cực kỳ bình thường cho đến một ngày ông nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ.

Sau khi nhấc máy, ông Wang được người ở đầu dây bên kia cho biết họ là nhân viên từ công ty bảo hiểm và nhắc nhở ông Wang rằng bảo hiểm của ông sắp hết hạn. Tiếp tục, họ mời gọi ông gia hạn hợp đồng bảo hiểm này để tránh rủi ro và bảo vệ quyền lợi của chính mình. Đây là một cuộc gọi bình thường và trước đó ông Wang cũng có tham gia bảo hiểm nên mặc định đây là cuộc gọi từ công ty mà ông đã đăng ký. Sau đó, ông Wang làm theo hướng dẫn và chuẩn bị đóng tiền trên Alipay và Mobile Banking.

Nhưng ngay sau khi ông Wang đã chuyển số tiền 800.000 nhân dân tệ vừa vay của mình thì ngân hàng ông một tin nhắn cảnh báo các hình thức lừa đảo. Nội dung của tin nhắn nhắc nhở ông Wang đảm bảo số tiền vay này được sử dụng hợp lý và ngay lập tức ông Wang như thoát ra khỏi bẫy "thao túng tâm lý" từ đối tượng tự nhận là nhân viên bảo hiểm. Ông Wang ngay lập tức dừng thanh toán và liên hệ với người giám sát tín dụng của ngân hàng để được tư vấn.

Ảnh minh họa

Sau khi thuật lại sự việc, người giám sát tín dụng của ngân hàng cho biết ông Wang khả năng cao đã bị lừa bởi cuộc gọi vừa rồi. Ngay lập tức, ông đã thông báo đóng tài khoản ngân hàng này và nhờ ngân hàng can thiệp "đóng băng" số tiền vừa gửi đi. Tiếp đó, ông đã báo cảnh sát can thiệp và rất may mắn khi số tiền của ông Wang dù đã được chuyển đi nhưng vì giải quyết rất nhanh nên kẻ gian chưa kịp tẩu tán số tiền đã lừa từ ông. Theo ông Wang kể lại, từ lúc chuyển tiền cho kẻ lừa đảo, đọc tin nhắn và gọi điện lên ngân hàng hỗ trợ xử lý của ông Wang chỉ trong vòng chỉ hơn 5 phút. Chính nhờ sự nhanh chóng này mà số tiền vay của ông vẫn an toàn.

Chỉ 1 tin nhắn nhắc nhở từ ngân hàng, nhưng ông Wang như được tặng lại số tiền 800.000 nhân dân tệ (hơn 2,7 tỷ đồng) tưởng đã mất trắng sau khi đã ấn chuyển tiền cho kẻ lừa đảo. Rất may mắn, ông đã kịp thời thấy được tin nhắn ngân hàng để cảnh giác và làm đúng các bước để đảm bảo an toàn tài sản. Đây cũng là bài học nhớ đời dành cho ông khi giao dịch số tiền lớn.