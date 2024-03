Chỉ 1.3 lít/100km, mẫu xe này được đăng ký sở hữu trí tuệ ở Việt Nam, giá cực 'sốc' chỉ hơn 260 triệu

Khi BYD công bố đăng ký sở hữu trí tuệ kiểu dáng với mẫu xe BYD Destroyer 05 đã thổi bùng lên sự hiếu kỳ quan tâm của không ít khách hàng trong nước.

BYD Destroyer 05 là mẫu xe plug-in hybird, tức vừa có cả động cơ xăng và động cơ điện, dùng sạc cắm ngoài. Phạm vi hoạt động thuần điện của xe theo hãng sản xuất công bố có thể lên đến 120 km.

Việc BYD Destroyer 05 được đăng ký sở hữu trí tuệ kiểu dáng không có nghĩa chắc chắn BYD mở bán mẫu xe này tại thị trường Việt Nam. Thế nhưng, nếu trở thành sự thật, BYD Destroyer 05 sẽ gia nhập phân khúc sedan hạng C và cạnh tranh trực tiếp với đối thủ đồng hương MG5 đồng thời cũng gây áp lực cho Kia K3, tham vọng đấu Corolla Altis, Honda Civic.

BYD Destroyer 05 được đăng ký sở hữu trí tuệ kiểu dáng tại Việt Nam. Nguồn: Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

BYD Destroyer 05 có gì?

Thiết kế ấn tượng

Xe sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.780 x 1.837 x 1.495 mm, trục cơ sở 2.718 mm, ngang ngửa các mẫu sedan hạng C như Toyota Corolla Altis hay Honda Civic.

Thiết kế ngoại thất của xe khá ấn tượng với dải đèn LED định vị chạy ngang nắp capo. Phía dưới là mặt lưới tản nhiệt cỡ lớn. Đèn hậu phía sau nối liền thời thượng. Thân xe ít những đường gân nổi tạo nên sự tinh giản. Mâm xe tuỳ chọn kích thước 16 inch hoặc 17 inch.

Ảnh: BYD

Tương tự như thiết kế của Tesla, Destroyer 05 cũng sở hữu một màn hình trung tâm cỡ lớn. Cụ thể, BYD Destroyer 05 được trang bị màn hình trung tâm cảm ứng kích thước lớn lên tới 15,6 inch, đi kèm với đó là màn hình hiển thị phía sau vô lăng có kích thước 8,8 inch.

Ảnh: BYD

Nội thất bên trong cũng có nhiều nét giống với Tesla, bao phủ bởi hệ thống đèn LED trang trí và được phối nhiều màu da và chỉ khâu. Vô-lăng tích hợp nhiều nút bấm chức năng và cần số dạng núm xoay.

Ảnh: BYD

Về mặt tiện nghi, BYD Destroyer 05 2024 cũng đánh mạnh vào tâm lý “thích option” của đại đa số khách hàng khi sở hữu nhiều tiện nghi với giá bán cực kỳ cạnh tranh của mình. Trang bị tiêu biểu có thể kể đến như: ghế chỉnh điện 6 hướng và chỉnh tay 4 hướng với ghế phụ, cửa sổ trời, điều hoà 2 vùng tự động, cửa gió điều hoà hàng ghế sau, khởi động xe từ xa, sạc không dây, hát karaoke,...

Về mặt động cơ

Cung cấp sức mạnh cho mẫu xe này chính là cấu hình động cơ hybrid mang tên Xiaoyun – một sự kết hợp giữa một động cơ xăng 1.5L và một mô-tơ điện với khác biệt đôi chút giữa các phiên bản:

Động cơ xăng cho công suất 108 mã lực và mô-men xoắn 135 Nm. Mô-tơ điện (bản 55KM) cho công suất 177 mã lực và mô-men xoắn 316 Nm, mô-tơ điện (bản 120KM) cho công suất 194 mã lực và mô-men xoắn 325 Nm.

Ảnh: Carnewchina

Xe hỗ trợ đến 4 chế độ lái, bao gồm: EV, Sport, Normal và Eco, hỗ trợ đắc lực cho trải nghiệm lái cũng như nhu cầu sử dụng xe một cách tiết kiệm nhiên liệu nhất.

Phạm vi hoạt động thuần điện theo tiêu chuẩn lần lượt là 55 km và 120 km. Nếu so với 1 mẫu xe thuần điện, quãng đường này không đáng kể, nhưng với một chiếc PHEV (Plug-in hybrid electric vehicle) thì lại vô cùng ấn tượng.

Về mặt an toàn

Mẫu sedan của BYD được trang bị khá nhiều “đồ chơi” hiện đại và thông minh, hỗ trợ đắc lực cho người lái. Có thể kể đến như: đèn pha thông minh, ga tự động thông minh, cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn, cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn, nhận dạng biển báo, nhận dạng và bảo vệ người đi bộ, đỗ xe tự động, camera 360 độ, 6 túi khí, …

Về giá bán và mức tiêu thụ nhiên liệu

Theo thông tin được đăng tải trên báo Doanh Nghiệp Việt Nam thì mẫu xe có mức tiêu hao nhiêu liệu ở đường hỗn hợp ít nhất ở mức 1,29L/100 km. Tại thị trường Trung Quốc, BYD Destroyer 05 bản 2024 có 6 phiên bản với mức giá dao động từ 79.800-128.800 Nhân dân tệ (tương đương 261,10-421,43 triệu đồng).

Ảnh: CnEVPost

Dựa vào bảng so sánh đơn giản dưới đây ta có thể thấy BYD Destroyer 05 dù có mức giá cực kì dễ chịu, chỉ hơn 260 triệu (ở thị trường Trung Quốc) so với KIA K3 mức giá niêm yết 549 -739 triệu lại không có quá nhiều sự khác biệt về các thông số cơ bản. Rõ ràng, với mức giá cạnh tranh, ngoại hình ấn tượng, mức tiêu thụ nhiên liệu tiết kiệm và tính năng an toàn "không phải dạng vừa", nếu xe về Việt Nam, BYD Destroyer 05 sẽ là đối thủ đáng gờm đe dọa Kia K3, thậm chí Toyota Corolla Altis hay Honda Civic.



Một vài so sánh các thông số của KIA K3 và BYD Destroyer 05. Ảnh do Gemini, một công cụ AI của Google thực hiện.