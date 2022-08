Chi 30 triệu đồng/ tháng để thuê nhà, nữ CEO chia sẻ: “Không an cư, có thể lập nghiệp dễ hơn”

Bạn có thể biết Đặng Thùy Trang (sinh năm 1992) từ 4 năm trước, với vai trò nhà đồng sáng lập và CEO của công ty chuyên về giấc ngủ Ru9 lên Shark Tank mùa 2 gọi vốn. Bạn cũng có thể biết Đặng Thùy Trang 2 năm trước, khi cô được vinh danh tại hạng mục Bản lĩnh đương đầu của WeChoice Awards 2020 - Diệu Kỳ Việt Nam.



Nhưng có lẽ nhiều người sẽ bất ngờ khi biết rằng sau 8 năm lập nghiệp ở TP.HCM, nữ CEO vẫn đang ở nhà thuê. Tất nhiên thuê nhà kiểu giám đốc nó cũng khác, Thùy Trang chi 30 triệu/ tháng cho khoản này vì mua nhà chưa phải là ưu tiên hàng đầu.

CEO Đặng Thùy Trang

Cùng trò chuyện với nữ CEO này để tìm hiểu xem lý do cô chưa muốn mua nhà là gì?



Căn nhà không phải là thước đo của thành công

Thùy Trang hãy giới thiệu một chút về căn nhà đang thuê?

Tổng diện tích của căn nhà mình đang thuê là 138m2, thuộc một dự án căn hộ chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) và tiền thuê là 30 triệu/ tháng. Mình quyết định thuê căn nhà vì vị trí tiện lợi để đi làm cũng như đi đến các khu vực trung tâm. Căn nhà có tầm nhìn ra sông Sài Gòn thoáng đãng, yên tĩnh, dễ tập trung khi làm việc tại nhà.

Nhiều người không mua nhà vì không muốn gánh nợ, Trang có thuộc trường hợp này?

Mình không mua nhà để ở vì cảm thấy chưa có nhu cầu định cư tại một chỗ. Song song với đó, mình đang ưu tiên sử dụng tiền vào các kênh đầu tư khác hơn là mua nhà.

Góc làm việc nhìn ra sông Sài Gòn của Thùy Trang





Ngày càng có nhiều người trẻ chọn nhà thuê thay vì nhà mua, bạn nghĩ sao về xu hướng này?

Mình nghĩ đây là một lựa chọn tốt cho các bạn.

Với xu hướng dịch chuyển của giới trẻ hiện tại, chưa biết trước được sự thay đổi môi trường sống cũng như những cơ hội trong tương lai sẽ thế nào. Đồng thời, việc dịch chuyển cũng dễ dàng hơn khi còn trẻ và nếu chưa muốn an cư thì chưa nên mua nhà với mục đích để ở. Ông bà ta hay có câu "An cư lập nghiệp" nhưng đối với mình đây là hai vấn đề riêng biệt, nếu không an cư vẫn có thể lập nghiệp được. Thậm chí, không an cư có thể lập nghiệp dễ hơn, khi có cơ hội mới không bị "kéo" lại hay phân vân, do đó, việc chưa mua nhà có thể quyết định dễ dàng hơn.

Làm sếp vẫn ở nhà thuê khi biết nhân viên có nhà hoặc nhiều nhà, bạn có cảm thấy lấn cấn điểm này này không?

Hoàn toàn không. Mỗi người có một cuộc sống riêng tư nên mình cảm thấy không có vấn đề gì.

Như vậy với bạn, nhà cửa không phải là thước đo cho sự thành công nhỉ?

Đúng. Vì nếu thế thì Elon Musk sẽ là một người không thành công vì không sở hữu một căn nhà nào cả. Đó là quyền tự do và sự lựa chọn của mỗi người.

Tâm lý ở thuê nên ở tạm là đối xử tệ với chính mình

Bạn nghĩ gì về lựa chọn "thuê nhà rẻ hơn và để ra một số tiền kinh doanh hoặc đầu tư"?

Nếu tính trung bình tỷ suất lợi nhuận cho thuê trên giá trị của bất động sản ở các thành phố lớn thì sẽ rơi vào khoảng 2 - 4% trong khi đó lãi suất tiết kiệm ngân hàng đã là 6 - 7%. Vậy thì, với một phép tính đơn giản chúng ta có thể thấy là thuê nhà là lựa chọn tối ưu hơn. Tất nhiên, nhà ở cũng thuộc dạng dạng tài sản "công đôi việc" - có thể tăng về mặt giá trị qua thời gian, vậy nên việc thuê hay mua tuỳ thuộc vào khẩu vị lẫn cơ hội đầu tư của mỗi người.

"Ở nhà đắt hơn thì thu nhập sẽ cao hơn", Thùy Trang nghĩ sao về quan điểm này?

Cũng có thể là khi ở nhà đắt hơn mình sẽ có động lực hơn nhưng trong kinh doanh sẽ có một phần may rủi và mình không thể lường trước được. Bản thân mình không muốn tạo áp lực vô hình cho chính mình.

Món đồ decor trông có vẻ vô dụng nhưng lại đắt xắt ra miếng trong nhà Trang?

Chính là tranh. Tranh là món đồ decor có thể tạo được tinh thần, tính cách của không gian nhà cửa. Đồng thời, tranh cũng là một trong những món đồ tăng về mặt giá trị qua thời gian.

Không chỉ Trang mà nhiều người vẫn bỏ không ít tiền để cải tạo, decor xinh đẹp. Nhà thuê mà làm vậy liệu có phí không trong khi đó không phải nhà của mình?

Làm việc và kiếm tiền cũng chỉ nên phục vụ một mục đích là để mình có thể sống vui vẻ và yêu đời. Nếu cứ mang suy nghĩ là đó không phải nhà của mình và ở trong một căn nhà mình không thực sự thoải mái thì việc tiết kiệm đấy có đáng với thời gian mà mình không thể lấy lại được không?

Căn nhà luôn có cây xanh và hoa tươi





Theo bạn một căn nhà đẹp sẽ có tác động thế nào trong cuộc sống mỗi người?

Đối với mình - một người rất thích ở nhà, một căn nhà đẹp, thoải mái theo ý mình là điều quan trọng nhất. Vì nhà là nơi mình được là chính mình, được xả hơi thoải mái sau những giờ làm việc vất vả.

Cảm ơn bạn vì những chia sẻ!