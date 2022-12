Chỉ bán hơn 4.500 xe/tháng, một hãng xe vẫn dẫn đầu 2 phân khúc quan trọng này tại Việt Nam

Ford Việt Nam vừa công bố báo cáo doanh số bán hàng trong tháng 11 và tiếp tục ghi nhận một tháng bùng nổ về doanh số với tổng cộng 4.506 xe bán ra. Con số này tăng 12% so với tháng 10 - tháng được xem là kỷ lục doanh số của hãng tại Việt Nam từ trước đến nay.

Mặc dù đạt doanh số kỷ lục, mức doanh số hơn 4.500 xe của Ford là không quá lớn nếu so với những hãng xe Nhật hoặc Hàn Quốc như Toyota, Hyundai hay Kia – thường có doanh số đạt 6.000-8.000 xe/tháng. Tuy nhiên, hãng xe Mỹ vẫn đang dẫn đầu thị trường Việt Nam ở 2 phân khúc quan trọng là SUV 7 chỗ và bán tải.

Ở phân khúc bán tải, Ford Ranger từ lâu được xem là không có đối thủ và với phiên bản mới ra mắt hồi giữa năm, model này càng chứng tỏ vị thế thống trị phân khúc. Tháng 11, Ford bán được 1.995 chiếc Ranger, chiếm khoảng 60% toàn phân khúc. Model này bỏ rất xa về doanh số so với mẫu xe xếp liền sau là Mitsubishi Triton (bán 210 xe trong tháng 11). Một vài model khác là Mazda BT-50 hay Isuzu D-max cũng chỉ đạt doanh số khiêm tốn, lần lượt là 103 và 54 xe.

Trong khi đó, Nissan Navara không công bố doanh số.

Doanh số của Ford Ranger vượt trội so với các đối thủ.

Tính cộng dồn 11 tháng đầu năm, Ford Ranger vẫn tiếp tục thể hiện sự vượt trội với hơn 14.000 xe bán ra, thuộc nhóm những mẫu xe bán chạy nhất thị trường, trong khi Trion đạt hơn 4.500 xe. Mazda BT-50 và Isuzu D-Max thậm chí cộng dồn cả năm cũng chưa bằng doanh số một tháng của Ranger.



Ở phân khúc SUV thể thao đa dụng, Ford Everest từ khi có phiên bản mới đã vượt mặt đối thủ rất mạnh là Toyota Fortuner để trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc. Tháng 11, Ford đã bàn giao 1.105 chiếc Everest đến tay khách hàng. Con số này thấp hơn gần 200 xe so với tháng 10 nhưng vẫn cao hơn khá nhiều so với mức 675 xe của Everest. Tính cộng dồn 11 tháng đầu năm, Everest cũng đang dần thu hẹp khoảng cách với Fortuner khi đã bán được 5.906 xe so với mức 7.189 xe của đối thủ.

Ford Everest đạt doanh số khả quan trong 3 tháng gần nhất.

Ở phân khúc này, người dùng có thêm 2 lựa chọn khác là Misubishi Pajero Sport và Isuzu Mu-X nhưng doanh số khá kiêm tốn.



Với việc 2 mẫu xe của Ford dẫn đầu các phân khúc quan trọng trong 3 tháng liên tiếp, một số chuyên gia cho rằng chiến lược “tập trung hóa” của Ford Việt Nam cho một số model thế mạnh đã phát huy hiệu quả. Đầu năm nay, hãng đã dừng bán mẫu B-SUV Ecosport sau khi model này tỏ ra thua sút về doanh số so với quá nhiều đối thủ mới ra mắt. Đến thời điểm này, dải sản phẩm của Ford được xem là rất tinh gọn.

Ngoài 2 “ngôi sao” kể trên, Ford cũng đã có một khởi đầu thuận lợi với mẫu Territory trong tháng đầu tiên bán ra tại Việt Nam khi đạt doanh số 1.105 xe. Territory cạnh tranh ở phân khúc crossover cỡ C với những đối thủ như Hyundai Tucson, Kia Sportage, Honda CR-V hay Mazda CX-5. Tuy nhiên, theo đánh giá chung, Ford Territory sẽ không dễ để cạnh tranh như 2 model “đàn anh” mà sẽ còn “trầy da tróc vẩy” ở phân khúc này.