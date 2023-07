Chỉ bán vỏn vẹn vài mẫu xe, Tesla đủ khiến khách hàng mê mệt - Nắm giữ một chỉ số quan trọng khiến các nhà sản xuất xe sang phải ao ước

Ảnh minh họa

Lòng trung thành với thương hiệu ô tô ám chỉ tỷ lệ người tiêu dùng quay trở lại mua sản phẩm của một thương hiệu họ đã sở hữu trước đó. Và hiện nay ở lĩnh vực ô tô, GM đang dẫn đầu nhờ danh mục các thương hiệu đa dạng bao gồm Chevrolet, Cadillac, GMC và Buick.

Đối với những phân khúc cao cấp, lòng trung thành thương hiệu không phổ biến, thậm chí đã trở thành quá khứ đối với hầu hết các nhà sản xuất ô tô. Theo chuyên gia Alysha Webb của WardsAuto, "Trong phân khúc thương hiệu cao cấp, trong 4 tháng đầu năm, chưa đến một nửa khách hàng quay trở lại với thương hiệu cũ. Tuy nhiên lại có một ngoại lệ đối với Tesla với tỷ lệ 68% lòng trung thành với thương hiệu.”

Cho đến năm 2023, 7,5% những khách hàng sở hữu BMW chuyển sang Tesla, tăng so với mức 6,8% của năm trước. Lexus cũng phải ngậm ngùi nhìn 7,2% khách hàng cũ của mình chọn xe Tesla trong năm nay, tăng so với 5,8% vào năm 2022. Và có 8,9% người lái xe Mercedes-Benz đã chọn Tesla trong năm nay, so với 7,8% vào năm 2022.

Land Rover nhận thấy 4,8% khách hàng mua Tesla làm chiếc xe tiếp theo của họ, nhưng con số này giảm nhẹ so với 6,1% vào năm ngoái. Ngay cả khi xem xét trường hợp này, những người sở hữu ô tô hạng sang đang tìm kiếm mua những chiếc xe Tesla.

Vấn đề ở đây là Tesla đã không tung ra một phương tiện mới nào kể từ Model Y vào đầu năm 2020. Tất cả các sản phẩm của hãng đều đã được sửa đổi mặc dù dòng sản phẩm vẫn không thay đổi: sedan cao cấp, crossover và sedan phổ thông. Hiện tại, Tesla không cung cấp nhiều loại sản phẩm: hãng hiện đang thiếu xe bán tải, SUV cỡ lớn, crossover cỡ nhỏ và các sản phẩm đáng mơ ước khác.

Điều này đang chỉ ra rằng ảnh hưởng của Tesla trong số các nhà sản xuất ô tô hạng sang khác là rất đáng chú ý. Điều này sẽ dần trở thành một mối đe dọa đối với các hãng xe hạng sang trong mảng kinh doanh xe điện. Các nhà sản xuất ô tô như BMW và Mercedes đã dần ứng phú bằng cách tung ra một loạt các danh mục sản phẩm mới và có kế hoạch giới thiệu nhiều mẫu xe hơn nữa trong thời gian tới.

Mercedes-Benz hiện có 5 mẫu xe điện tại các đại lý: EQB, EQE, EQE SUV, EQS và EQS SUV. Mặc dù những chiếc xe này cung cấp nhiều tiện nghi sang trọng hơn Tesla và có giá cao hơn, nhưng nhiều hộ gia đình Mercedes có thể muốn ở lại với thương hiệu này khi mua xe điện của họ. Và liệu những sản phẩm này ra mắt từ các nhà sản xuất ô tô lâu đời có giúp giữ chân nhiều hộ gia đình tương ứng của họ hơn hay không, sẽ cần mất thêm nhiều thời gian để có thể trả lời điều này.

Theo InsideEVs