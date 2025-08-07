Chỉ còn 1 ngày nữa mức thuế đối ứng của Hoa Kỳ chính thức có hiệu lực ở Việt Nam: Bộ Công Thương thông tin về loạt kế hoạch sẽ trình lên Chính phủ vào ngày mai

Thông tin tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, diễn ra sáng 7/8, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, Bộ Công Thương đã kịp thời trình Thủ tướng Chính phủ nhóm nhiệm vụ giao cho các Bộ, ngành để thích ứng hiệu quả với chính sách thuế quan này. Một trong những nhiệm vụ được đề cập đó là tiếp tục triển khai đàm phán kỹ thuật để củng cố hiệp định chính thức.

"Việc này sẽ được triển khai trong tuần tới", Bộ trưởng Bộ Công thương cho hay.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đánh giá tác động của các mức thuế suất đối với Việt Nam để đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp và cơ chế, chính sách nhằm ứng phó một cách hiệu quả với chính sách này.

Yêu cầu các tỉnh, các Bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thành việc tháo gỡ vướng mắc cho các dự án được cải tạo theo quy hoạch.

Giao Bộ Công Thương xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ. Trong đó bao gồm công việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam; hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước mở rộng đà tăng trưởng thương mại, thị trường xuất khẩu; nâng cao năng lực và khả năng tiêu dùng của nền kinh tế và các doanh nghiệp Việt Nam; xây dựng đề án và chính sách phát triển các công nghệ hỗ trợ; khai thác tối đa nguồn lực tại chỗ; và thúc đẩy sản xuất các mặt hàng được hưởng thuế suất 0%.

"Tất cả những việc này đang được triển khai và dự kiến trong ngày hôm nay, 7/8 và ngày mai sẽ trình lên Chính phủ để lấy ý kiến các Bộ, ngành và các cơ quan", lãnh đạo Bộ Công thương thông tin.

Các bộ, ngành liên quan và các địa phương phối hợp với Bộ Công Thương trong việc xây dựng kế hoạch triển khai Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ; chủ động tìm ra các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để giải quyết.

Rạng sáng ngày 1/8/2025 (giờ Việt Nam), Nhà Trắng đã đăng tải Sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về việc điều chỉnh mức thuế đối ứng, theo đó Hoa Kỳ quyết định điều chỉnh mức thuế đối ứng cho 69 nước và vùng lãnh thổ được liệt kê trong Phụ lục I. Theo Phụ lục này, mức thuế đối ứng dành cho Việt Nam giảm từ 46% xuống còn 20%. Sau nhiều phiên đàm phán thương mại đối ứng ở cả cấp kỹ thuật và cấp Bộ trưởng, đây được xem là tín hiệu tích cực khẳng định vị thế đàm phán của Việt Nam khi chỉ đứng sau rất ít quốc gia trong việc đạt được thỏa thuận giảm thuế đáng kể với Hoa Kỳ. Mức thuế đối ứng 20% mà Hoa Kỳ áp với hàng hóa Việt Nam sẽ chính thức có hiệu lực từ 12 giờ ngày 7/8 theo giờ Washington D.C., tức là khoảng một ngày nữa sẽ có hiệu lực ở Việt Nam



