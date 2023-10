Chị đại Thanh Hằng tuổi 40: Sở hữu "bạch dinh" 1000m2, sắp đám cưới cùng người tình bí mật

Thanh Hằng là nữ người mẫu được nhiều người biết tới với đôi chân dài miên man 1m12. Chân dài sinh năm 1983 từng đạt danh hiệu Hoa Hậu báo Phụ nữ Việt Nam, tuy nhiên, ít ai biết tới điều này. Mỹ nhân từng nhiều lần làm host Vietnam's Next Top Model, huấn luyện viên The Face 2018.

Sau đó Thanh Hằng đã có bước chuyển mình sang lĩnh vực phim ảnh với nhiều vai diễn ấn tượng như Mẹ chồng, Nụ hôn thần chết, Chị chị em em, …

Sau những vai diễn này, tên tuổi của Thanh Hằng ngày càng có vị trí trong showbiz. Cô là một trong số cực kỳ hiếm và ít những siêu mẫu giữ được độ nóng suốt hai thập kỷ. Cho tới thời điểm hiện tại Thành Hằng vẫn là nhận được sự chú ý của đông đảo công chúng khi trở thành Mentor trong chương trình truyền hình thực tế siêu hot The New Mentor.

Bước sang tuổi 40, “chị đại chân dài” vẫn độc thân, nhưng đang mập mờ về chuyện có người yêu và sắp tổ chức đám cưới. Nhưng 1 điều mà ai cũng biết rõ là cô đang sở hữu khối tài sản cực khủng.

Biệt thự hoành tráng hơn 1000m2

Năm 2022, trên trang cá nhân của mình, siêu mẫu đã chia sẻ biệt thự siêu khủng trên diện tích 1000m2 khiến nhiều người trầm trồ thán phục.

Siêu mẫu hạnh phúc chia sẻ đoạn video trên Tiktok: “Mình xây nhà xong rồi, tính tổng là 1000 mét vuông gồm 3 phòng. Một phòng lớn là phòng của mình, 1 phòng dành cho khách, phòng còn lại tập yoga và gym. Ngoài ra, mình có một phòng dành cho gia nhân riêng. Mình thiết kế 2 cầu thang dành cho mình và khách.

Mình rất happy và enjoy với điều đó. Mình muốn tạo thành một thế cân bằng. Khi mình ồn ào nhiều quá, dùng năng lượng nhiều thì mình muốn trả lại năng lượng. Khi xây dựng bất kì điều gì nhắc đến tiền với mình".

Không chỉ có căn biệt thự này, Thanh Hằng còn sở hữu căn biệt thự khác cũng vô cùng rộng lớn và tiện nghi.

Bộ sưu tập đồ hiệu và siêu xe hạng sang

Không chỉ sở khủng biệt thự cực khủng, nữ siêu mẫu Thanh cũng khiến người hâm mộ choáng ngợp với những bộ sưu tập hàng hiệu cùng những siêu xe sang trọng của mình.

Độ giàu có của Thanh Hằng còn được thể hiện qua nhiều bộ sưu tập hàng hiệu "đồ sộ". Chị đại sở hữu nhiều túi xách, phụ kiện xa xỉ đến từ những thương hiệu đình đám như Hermes, Chanel, Dior, Burberry, Louis Vuitton... Cô cũng liên tục sắm cho mình những xế hộp sang trọng với giá trị lên đến vài tỷ đồng.

Thời gian gần đây, Thanh Hằng liên tục úp mở thông tin về ngày trọng đại của mình khiến người hâm mộ xôn xao. Theo đó, nữ siêu mẫu sẽ lên xe hoa vào cuối tháng 10 năm nay. Chồng sắp cưới của “chị đại" làng mẫu Việt cũng là người hoạt động nghệ thuật. Ở tuổi 40, Thanh Hằng nói cô đang hạnh phúc với mối quan hệ tình cảm. Siêu mẫu cho biết bạn trai là người đàn ông trung thực, dũng cảm khi chinh phục kiểu người phụ nữ nhạy cảm như cô.

Trước đó, vào tối 28/9, Thanh Hằng được netizen rần rần chúc mừng khi bất ngờ đăng ảnh diện áo dài màu hồng ngọt ngào như cô dâu mới, đồng thời khoe chiếc bánh kem có dòng chữ: "The best day of my life (Ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi)"

Ảnh: FB, Instagram Thanh Hằng