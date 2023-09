Được cho là “Kinh doanh sắc sảo hơn chồng nên mới ly hôn”, Diệp Lâm Anh làm gì để vực dậy kinh tế nuôi con?

Sau khoảng thời gian ly thân, tranh chấp và cãi vã, ngày 25/9, TAND TP HCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ ly hôn giữa diễn viên Diệp Lâm Anh và doanh nhân Nghiêm Đức. Cô từng gây chú ý với đám cưới hoành tráng, chuyện tình lãng mạn với chồng thiếu gia, tuy nhiên sau hôn nhân đổ vỡ, Diệp Lâm Anh trở thành mẹ đơn thân và phải tự bươn chải kinh tế trong nhiều lĩnh vực để nuôi con.

Thành công bước chân vào mảng livestream và kinh doanh thời trang

Trước kia Diệp Lâm Anh và chồng được biết tới cùng nhau kinh doanh chuỗi trà sữa The Alley nổi tiếng với hơn 40 cửa hàng khắp cả nước, đặc biệt ấn tượng khi ngày khai trương có sự góp mặt của ngôi sao hạng A Hàn Quốc So Ji Sub và quán lounge xa hoa. Sau khi ly hôn, cô không còn được nắm quyền sở hữu hai thương hiệu này nữa và đã chuyển hướng tự độc lập kinh doanh cho riêng mình.

Trên nhiều trang thông tin, cư dân mạng vẫn hay đồn đoán rằng, Diệp Lâm Anh ly hôn không chỉ bởi có người thứ 3 bước vào mối quan hệ, mà còn bởi cô “kinh doanh sắc sảo” hơn chồng cũ của mình là doanh nhân Nghiêm Đức. Không khó để thấy rằng, hậu chia tay, nữ diễn viên đa tài này đã vực lại kinh tế mạnh mẽ như thế nào.

Diệp Lâm Anh đã đẩy mạnh và phát triển cho thương hiệu thời trang của riêng mình mang tên Coco Jambo. Cô lựa chọn thiết kế từ thương hiệu của mình trong cuộc sống hàng ngày cũng như tham dự sự kiện. Coco Jambo vào tháng 9/2019 với mục tiêu xây dựng một thương hiệu thời trang cao cấp, tinh tế từ những kinh nghiệm tích lũy từ nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Nữ ca sĩ với niềm đam mê thời trang bất tận, thường xuyên sử dụng các thương hiệu cao cấp và sự tinh tế cũng như kinh nghiệm tích lũy được sau rất nhiều năm hoạt động trong ngành làm đẹp, giải trí, hơn ai hết cô nàng chính là người truyền cảm hứng và định hình thương hiệu cho Coco Jambo.

Các thiết kế của thương hiệu này được nhiều người nổi tiếng lựa chọn như diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, Thuý Ngân, Nhã Phương, Hoa hậu Kỳ Duyên, Tiểu Vy..

Song song việc phát triển thương hiệu thời trang cá nhân, gần đây Diệp Lâm Anh lấn sân mảng livestream bán hàng online trên một nền tảng mạng xã hội. Bà mẹ hai con cho biết cô bất ngờ khi mới bước chân vào lĩnh vực này chưa lâu nhưng nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của khán giả. Người đẹp vì vậy muốn đẩy mạnh nhiều hơn ở công việc livestream thời gian tới để xem bản thân có thể phát triển đến đâu và có thể tạo ra sự bùng nổ đến mức nào.

Diệp Lâm Anh nói thời gian đầu khi quyết định livestream, cô từng phải suy nghĩ rất nhiều vì e ngại định kiến. "Nhiều người nghĩ 'nghệ sĩ mà phải bán hàng online'. Đấy cũng là suy nghĩ của tôi ban đầu. Hồi tháng Ba, khi muốn thử sức với lĩnh vực này, tôi từng lần lựa đến 9 lần mới quyết định live, nhưng sau đó đến buổi đầu tiên, tôi vẫn không bước được ra khỏi suy nghĩ đó nên lại hủy. Thành công ở buổi livestream sau đó với doanh thu gấp 10-20 lần cát-xê đi sự kiện đã giúp tôi thay đổi quan niệm", Diệp Lâm Anh trả lời Ngôi Sao trong một sự kiện.

Nữ ca sĩ cũng tâm sự có nhiều ngày chỉ ngủ 4-5 tiếng, "cày" cật lực kiếm tiền. Làm mẹ đơn thân, cô áp lực vì gánh nặng kinh tế, vừa nuôi con, vừa lo nhiều chi phí kinh doanh. Thậm chí, Diệp Lâm Anh phải nhờ chồng cũ bán đồ để có thêm tiền chi trả cuộc sống trong giai đoạn công việc khó khăn.

Tái xuất showbiz, tập trung phát triển sự nghiệp

Sau thời gian chuyên tâm vào việc kinh doanh, tập trung chăm sóc gia đình, Diệp Lâm Anh được nhiều khán giả ủng hộ tham gia chương trình thực tế Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023.

Nữ diễn viên 34 tuổi chia sẻ rằng, cô đã phải cân nhắc, đắn đo rất kỹ khi nhận lời tham gia chương trình. Diệp Lâm Anh cũng xem đây là cơ hội để tự chữa lành cho bản thân sau những sóng gió đời tư và những áp lực của cuộc sống. Bà mẹ hai con tâm sự cô không ngại góp mặt trong chương trình ở độ tuổi ngoài 30 bởi những "chị đẹp" khác lớn hơn cô về tuổi đời, tuổi nghề vẫn sẵn sàng góp mặt.

Nữ ca sĩ đa tài xem đây là cơ hội để các đồng nghiệp gặp gỡ, chia sẻ. Cô tiết lộ vui rằng các "chị đẹp" trong chương trình còn hẹn sẽ cho các con cơ hội gặp gỡ, vui chơi cùng nhau.

Người đẹp sinh năm 1989 không phải cái tên quá xa lạ khi từng có thời gian hoạt động nghệ thuật năng nổ bên cạnh công việc kinh doanh. Cô từng là trưởng nhóm của nhóm nhảy Hip Hop Big Toe nổi tiếng đất Hà Thành và gia nhập làng giải trí với nhiều vai trò khác nhau như người mẫu, diễn viên, ca sĩ, người dẫn chương trình… Cô cũng đặc biệt gây ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả bởi năng lượng, sự mạnh mẽ và khéo léo khi cùng với bạn thân là người mẫu Trần Hiền xuất sắc giành quán quân tại chương trình đầy thử thách Cuộc Đua Kỳ Thú 2013.