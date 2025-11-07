Chỉ ít giờ tới, miền Bắc sắp đón mưa dông, nhiều khu vực mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết đêm 7 và ngày 8/11/2025

Tại Thủ đô Hà Nội, thời tiết nhiều mây, có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to. Gió đông bắc thổi cấp 2–3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 20–22 độ C, cao nhất trong ngày từ 22–24 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, một số nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19–22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất từ 24–27 độ C, riêng một vài nơi có thể trên 27 độ C.

Tại Đông Bắc Bộ, thời tiết nhiều mây, có mưa rải rác; riêng vùng đồng bằng có mưa vừa, cục bộ mưa to. Gió đông bắc cấp 2–3. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất dao động 19–22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 22–25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây nhiều, phía Bắc có mưa vừa đến mưa to, cục bộ mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2–3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20–23 độ C; cao nhất ở phía Bắc 23–26 độ C, phía Nam 27–30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2–3. Trong mưa dông, có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22–25 độ C, cao nhất từ 29–32 độ C.

Ở cao nguyên Trung Bộ, thời tiết có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2–3. Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất 19–22 độ C, cao nhất 27–30 độ C.

Tại Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2–3. Trong cơn dông, khả năng xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24–27 độ C, cao nhất 29–32 độ C.

Riêng TP. Hồ Chí Minh, thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2–3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25–27 độ C, cao nhất 30–32 độ C.

Dự báo thời tiết trong 10 ngày tới

Tại khu vực Bắc Bộ, thời tiết có mưa rải rác; riêng vùng đồng bằng xuất hiện mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to. Đêm và sáng trời lạnh, khu vực vùng núi có nơi rét.

Từ đêm 09 đến ngày 11/11 có mưa rào và dông rải rác; sau đó chỉ còn mưa vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi rét. Khoảng từ ngày 13–14/11, khu vực này có khả năng chuyển rét vào ban đêm và sáng sớm.

Từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị, dự báo có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to đến hết ngày 8/11, sau đó giảm dần, chỉ còn mưa và mưa rào rải rác. Từ đêm 9 đến ngày 11/11 có mưa, mưa rào rải rác; sau thời gian này, lượng mưa giảm, chỉ còn mưa vài nơi. Sau đó, thời tiết duy trì trạng thái ít mưa, chỉ có mưa vài nơi; tuy nhiên, khoảng ngày 14–15/11, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa, mưa rào và dông rải rác.

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có mưa rào và dông vài nơi. Trong khi đó, Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong các cơn dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các khu vực khác trong cả nước có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ, trong thời kỳ từ đêm 09 đến ngày 10/11, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

(Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia)