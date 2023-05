Chỉ một bộ phim đã hé lộ cách người giàu đầu tư bất động sản: Luôn có 1 “câu thần chú”, nhắm tới nhiều mục đích hơn ngoài việc có lãi

Câu nói “Người giàu khác bạn và tôi” của nhà văn Mỹ F Scott Fitzgerald cũng là một lời thoại trong bộ phim bom tấn Succession (Kế nghiệp) của HBO, tái hiện chi tiết cách các tỷ phú sống và hoạt động bên trong đế chế gia đình Waystar Royco. Bộ phim hấp dẫn khán giả bởi nó mang lại cái nhìn chân thực cho công chúng về cuộc sống xa hoa của giới siêu giàu.

Forbes ước tính giá trị bất động sản hư cấu của tỷ phú Logan Roy - người đứng đầu tập đoàn truyền thông Waystar Royco trong "Kế nghiệp" lên tới 345 triệu USD. C ác căn hộ, biệt thự và tòa nhà của gia tộc Roy trải dài khắp New York, Malibu, New Mexico (Mỹ) và Anh.

Bộ phim Succession mô tả cuộc sống phía sau ánh hào quang của những con người trong gia đình sở hữu tập đoàn truyền thông hàng đầu thế giới. Ảnh: DailyMail

Mặc dù "Kế nghiệp" chỉ là hư cấu nhưng cách bộ phim miêu tả về cách những tỷ phú này suy nghĩ rất chính xác, theo đánh giá của CNA Luxury. Đối với UHNWI (Ultra-high-net-worth individuals - những cá nhân có tài sản ròng cực cao) trong phim, câu "thần chú” của họ là luôn hành động nhanh chóng nhưng phải vì lợi ích dài hạn.



Điều này áp dụng cả với việc đầu tư bất động sản, giống với lời quảng cáo của hãng đồng hồ cao cấp Patek Philippe: “Những gì bạn mua không bao giờ dành cho bạn, mà là cho thế hệ tiếp theo”.

“Nhìn về tương lai” chính là chìa khóa đối với các cá nhân và gia đình có giá trị tài sản ròng cực cao. Nhiều người trong số họ chọn phòng ngừa rủi ro có thể xảy đến trong thời kỳ khủng hoảng tài chính bằng cách đầu tư vào bất động sản.

“Giới siêu giàu có 2 động cơ chính khi mua bất động sản. Khách hàng của chúng tôi chắc chắn đầu tư vào bất động sản như một lối thoát riêng của gia đình họ còn những người khác coi đó là một phần trong danh mục đầu tư. Trong ‘Báo cáo về sự giàu có năm 2023’ của Knight Frank, chúng tôi nhận thấy những cá nhân giàu có phân bổ 41% danh mục đầu tư của họ vào bất động sản. Trong đó, bất động sản thương mại được đầu tư ở mức cao nhất”, Victoria Garrett, Giám đốc Khu vực Châu Á Thái Bình Dương của tập đoàn tư vấn bất động sản hàng đầu thế giới Knight Frank chia sẻ.

Tháp Waldorf Astoria, New York (Mỹ) là bất động sản thu hút nhiều người giàu với mức giá tối thiểu 1 căn hộ là 1,8 triệu USD. Ảnh: CNA Luxury

Knight Frank đã khảo sát hơn 500 chủ ngân hàng tư nhân, cố vấn tài chính và văn phòng gia đình đại diện có khối tài sản tổng cộng hơn 2.500 tỷ USD. ‘Báo cáo về sự giàu có năm 2023’ đã chỉ ra cấu tạo danh mục đầu tư tài chính của giới thượng lưu. Đáng chú ý, không phải cổ phiếu, bất động sản thương mại mới là khoản đầu tư chiếm tỷ lệ cao nhất (34%). Người giàu chọn đầu tư vào văn phòng cũng cho thuê địa điểm chăm sóc sức khỏe.



“Tôi nghĩ rằng đại dịch đã thúc đẩy người giàu sở hữu nhiều tài sản bất động sản hơn. Nguồn cung ở thị trường cao cấp đang thiếu hụt do làn sóng tìm đến thiên đường đầu tư an toàn, quy mô khách hàng mở rộng và sự gia tăng của nhu cầu mua nhà thứ 2”, Garrett nói thêm.

Một ngôi nhà được thiết kế để nghỉ dưỡng có giá 28 triệu USD tại Pháp. Ảnh: CNA Luxury

Khi nói đến bất động sản, người giàu không chỉ nhìn vào tiềm năng giá tăng giá trị để thu lãi của tài sản đó. Các giao dịch mua khác nhau của tương ứng với nhu cầu và mong muốn của họ - có thể là nhà ở cho con cái đang theo học tại các trường đại học Ivy League danh giá, tìm kiếm những ngôi nhà kiểu boongke để “trú ẩn” ở những địa điểm dân cư thưa thớt hoặc chọn một nơi nghỉ ngơi sau áp lực kinh doanh. Báo cáo này cũng cho thấy Mỹ, Anh, Tây Ban Nha, Úc và Pháp là 5 điểm đến hàng đầu để mua nhà trên toàn cầu của giới tinh hoa.



Ngoài ra, tập đoàn bất động sản này còn phát hiện một sự thật thú vị đó là các triệu phú, tỷ phú châu Á có mong muốn sở hữu nhiều căn nhà nhất. Trong khi UHNWI sở hữu trung bình 4,2 ngôi nhà trên toàn cầu, thì những người giàu ở châu Á sở hữu 5 ngôi nhà mỗi cá nhân.

Theo CNA Luxury