Chi phí vốn tăng cao, Điện lực Nhơn Trạch 2 (NT2) báo lãi quý 2 sụt giảm 60% so với cùng kỳ năm trước

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã CK: NT2) đã công bố BCTC quý 2/2023 với doanh thu thuần đạt 2.183 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán lại giảm ít hơn mức giảm của doanh thu khiến lợi nhuận gộp “đi lùi” tới 60% so với quý 2/2022, giá trị ghi nhận hơn 162 tỷ đồng. Biên lãi gộp cũng co hẹp lại còn khoảng 7,4%.

Ngược lại, doanh thu tài chính có sự khởi sắc khi tăng từ 1,5 tỷ đồng lên mức 17 tỷ đồng quý 2/2023 nhờ lãi tiền gửi tăng mạnh. Chi phí tài chính đạt gần 5 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm 18% xuống còn gần 18 tỷ đồng. Kết quả, NT2 báo lãi trước thuế đạt 157 tỷ đồng, giảm tới 59% so với quý 2/2022.

Lũy kế 6 tháng đầu năm , doanh thu thuần của NT2 đạt hơn 4.366 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 378 tỷ đồng, lần lượt giảm 7% và 28% so với cùng kỳ năm trước.

Sang năm 2023, NT2 đặt kế hoạch sản lượng điện đạt 4,2 tỷ kWh. Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 8.299 tỷ đồng và 473 tỷ đồng, tương ứng giảm 6% và 46% so với mức thực hiện 2022. Sau 2 quý đầu năm, NT2 đã hoàn thành 53% mục tiêu về doanh thu và 80% mục tiêu về lợi nhuận.

Tính tới thời điểm 30/6/2023, tổng tài sản của Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 tăng mạnh 23% so với đầy năm lên 9.166 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 57% tổng tài sản, ghi nhận 5.251 tỷ đồng. NT2 đang nắm giữ 1.056 tỷ đồng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng, chiếm 11,5% tổng tài sản.

Về phía nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đạt 4.673 tỷ đồng, tăng khoảng 60 tỷ so với đầu năm. Nợ vay tài chính của công ty giảm mạnh 44% so với đầu năm còn gần 351 tỷ đồng. LNST chưa phân phối tính đến hết quý 2 ghi nhận 1.568 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, trước kỳ vọng mảng nhiệt điện nói chung và các doanh nghiệp nhiệt điện nói riêng được hưởng lợi nhờ hiện tượng El Nino, cổ phiếu NT2 cũng tranh thủ bứt phá mạnh từ đầu năm và đạt đỉnh lịch sử vào hồi đầu tháng 6. Từ đó đến nay, NT2 chứng kiến nhịp điều chỉnh nhẹ 8% và chốt phiên 19/7 ở mức giá 30.900 đồng/cp.