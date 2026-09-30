"Chi Pu và Matthis đang muốn công khai lắm rồi"

Thời gian qua, mối quan hệ của Chi Pu và Matthis rơi vào tầm ngắm của các "thám tử mạng" khi loạt hint du lịch của cả hai bị soi liên tục. Và mới đây, động thái mới trên trang cá nhân của cặp đôi lần nữa trở thành hint chất lượng, làm dấy thêm nghi vấn Chi Pu và Matthis như đang muốn công khai tới nơi.

Theo đó, Chi Pu vừa mới "xả kho" thêm loạt ảnh du lịch tại Pháp vào giữa tháng 7 vừa rồi. Ngay lập tức, cư dân mạng vào cuộc và phát hiện nhiều góc check-in của giọng ca Anh Ơi Ở Lại có sự trùng hợp đáng ngờ với ảnh mà Matthis từng đăng tải.

Trong loạt ảnh, Chi Pu diện trang phục trắng, tạo dáng giữa khung cảnh kiến trúc đặc trưng của Pháp. Đáng nói, trước đó Matthis cũng từng đăng ảnh tại chính địa điểm này. Từ không gian, công trình phía sau cho đến góc chụp, những điểm tương đồng nhanh chóng bị dân tình soi triệt để.

Loạt ảnh giống nhau từng góc một của Chi Pu và Matthis tại Pháp

Thời điểm đăng tải khác nhau nhưng địa điểm lại y hệt nhau thế này

Chỉ một ngày trước khi Chi Pu chia sẻ loạt ảnh mới, Matthis cũng đăng tải hình ảnh tại nhà hát Opera ở Pháp. Mỹ nam sinh năm 2004 diện sơ mi, đứng giữa không gian sang trọng của nhà hát và chọn góc máy khá rộng để ghi lại toàn cảnh mái vòm của kiến trúc lộng lẫy này.

Đáng chú ý, trong loạt ảnh du lịch trước đó, Chi Pu cũng từng check-in tại địa điểm này. Nữ ca sĩ có những bức hình với góc chụp tương đồng. Cũng với mái vòm quen thuộc, lan can cầu thang cho đến ánh sáng,... giữa 2 bộ ảnh của Chi Pu và Matthis y hệt nhau.

Hình ảnh check-in ở nhà hát của cả hai khó mà thoát khỏi tầm ngắm của "thánh soi"

Việc Chi Pu và Matthis lần lượt chia sẻ những hình ảnh tại cùng các địa điểm ở Pháp khiến nghi vấn về chuyến đi chung tiếp tục được đẩy lên cao. Đặc biệt, khi đặt cạnh loạt hint từng được dân mạng phát hiện trước đó, những bức ảnh mới càng khiến người hâm mộ có thêm lý do để bàn tán.

Thậm chí, nhiều người còn hài hước nhận xét Instagram của Chi Pu và Matthis thời gian gần đây chẳng khác nào một "lovestagram". Người này đăng ảnh ở đâu, người kia lại xuất hiện tại đúng địa điểm hoặc có góc check-in tương tự, khiến dân tình cho rằng "Chi Pu và Matthis đang muốn công khai lắm rồi".

Vào Instagram của cả hai, nhiều netizen nhận xét không khác gì cặp đôi thực thụ

Nghi vấn Chi Pu và Matthis hẹn hò rộ lên từ loạt ảnh dùng bữa tại nhà hàng Pháp. Từ cách bài trí, nội thất, những vật dụng trên bàn ăn cho đến chiếc đèn bàn đều được cư dân mạng đưa lên bàn cân so sánh. Dù hai bộ ảnh được đăng tải ở những thời điểm khác nhau, loạt chi tiết trùng hợp này vẫn khiến mạng xã hội không khỏi đặt dấu hỏi.

Từ hint ở Pháp, dân tình bắt đầu soi kỹ hơn và phát hiện Chi Pu và Matthis đã từng vi vu tại Thái Lan trước đó. Các "thám tử mạng" đã soi cùng thời điểm, Matthis và Chi Pu đăng khoảnh khắc ngồi xe tuk-tuk. Khi đặt hai bộ ảnh cạnh nhau, cư dân mạng phát hiện chiếc xe cùng nhiều chi tiết trong khung cảnh có sự tương đồng.

Chưa dừng lại ở đó, khi soi ảnh do bạn thân Chi Pu đăng tải, netizen còn phát hiện Matthis xuất hiện trong chuyến đi. Đặc biệt, Chi Pu cũng để lại bình luận "Quá đà" dưới bài đăng này. Những chi tiết tưởng như rời rạc vì thế được dân tình xâu chuỗi thành một chuyến đi có sự góp mặt của cả hai.

Giữa loạt nghi vấn hẹn hò, cả Chi Pu và Matthis đều chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận mối quan hệ. Thay vào đó, cả hai vẫn tập trung cho những hoạt động cá nhân và gần như không trực tiếp đề cập đến chuyện tình cảm. Tuy nhiên, một mối liên kết dễ nhận thấy vẫn được dân tình soi ra, đó là Matthis duy trì chuỗi tương tác đều đặn trên Instagram của Chi Pu, gần như không bỏ sót những bài đăng mới của nữ ca sĩ.

Nghi vấn tình cảm của Chi Pu và Matthis rộ lên sau loạt ảnh đi ăn ở Pháp

Cả hai tiếp tục bị soi có chuyến đi Thái Lan cùng nhau

Chi tiết rõ nét nhất là việc bạn thân của Chi Pu chia sẻ khoảnh khắc chụp cùng Matthis tại xứ sở chùa Vàng

Ảnh: IGNV