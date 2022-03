Chỉ số ROS (Return On Sales) là gì? Cách tính và ý nghĩa

Chỉ số ROS (Return On Sales) là tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu. Chỉ số ROS thể hiện 1 đồng doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ sẽ tạo ra ra bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế.

Công thức tính chỉ số ROS:

ROS = Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần x 100%

Ý nghĩa: Chỉ số ROS thể hiện hiệu quả việc quản lý kiểm soát chi phí của doanh nghiệp, đặc biệt là đánh giá việc quản lý chi phí (bán hàng, quản lý doanh nghiệp) tạo ra doanh thu lớn nhất với chi phí tối thiểu nhất. Chỉ số này càng lớn thì chứng tỏ doanh nghiệp đang hoạt động càng tốt và khả năng sinh lời càng cao. Mặt khác, khi ROS tăng cũng sẽ chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng hiệu quả chi phí.



- ROS âm có ý nghĩa doanh nghiệp đang kinh doanh trong tình trạng thua lỗ. Điều này chứng tỏ các nhà quản lý đang không kiểm soát được chi phí cho hoạt động kinh doanh.

- ROS dương là dấu hiệu của doanh nghiệp kinh doanh có lãi. Đặc biệt nếu ROS càng lớn thì càng thể hiện công ty đang hoạt động tốt.

Tuy nhiên, giá trị của chỉ số ROS còn phụ thuộc rất nhiều vào đặc điểm của từng ngành nghề kinh doanh, do đó cần so sánh thêm giá trị chỉ số ROS so với trung bình chung của ngành để đưa ra được sự đánh giá chuẩn xác nhất.

