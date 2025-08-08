Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điện mặt trời quy mô lớn sẽ đồng loạt triển khai cho các nhà máy VinFast và nhà máy pin: Giá trị cực lớn!

08-08-2025 - 14:05 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hệ thống này dự kiến tạo ra gần 50 triệu kWh điện mỗi năm, tương đương giúp cắt giảm hơn 33.000 tấn CO2 hàng năm.

Nhà máy VinFast Hà Tĩnh sử dụng hệ thống điện mặt trời

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh mục tiêu n ăng lượng xanh , Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo đã ký thỏa thuận ghi nhớ triển khai giải pháp pin mặt trời tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) với các nhà máy của VinFast, VinES và liên doanh V-G. Đây là một bước tiến quan trọng, thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch và phát triển hạ tầng năng lượng tại tổ hợp sản xuất xe điện và pin ở Khu kinh tế Vũng Áng.

Theo thỏa thuận đã ký kết, VinEnergo sẽ đầu tư, lắp đặt và vận hành hệ thống tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà kết hợp với hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) cho các nhà máy VinFast Hà Tĩnh, nhà máy pack pin và lưu trữ năng lượng VinES Hà Tĩnh, và nhà máy sản xuất pin của Công ty V-G.

Tổng công suất lắp đặt dự kiến cho các nhà máy tại Khu kinh tế Vũng Áng là 43MWp điện mặt trời và 45MWh dành cho BESS. Hệ thống này dự kiến tạo ra gần 50 triệu kWh điện mỗi năm, tương đương giúp cắt giảm hơn 33.000 tấn CO2 hàng năm. Dự án sẽ đóng góp trực tiếp vào việc hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Tập đoàn Vingroup vào năm 2040.

Điện mặt trời quy mô lớn sẽ đồng loạt triển khai cho các nhà máy VinFast và nhà máy pin: Giá trị cực lớn!- Ảnh 1.

Nhà máy VinFast Hà Tĩnh sử dụng hệ thống điện mặt trời.

Đặc biệt, giải pháp BESS được chính VinFast nghiên cứu và sản xuất với các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn và chất lượng. Việc ứng dụng công nghệ này đã giúp VinEnergo trở thành đơn vị tiên phong triển khai cụm giải pháp BESS quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam.

Với việc triển khai đồng bộ hệ thống điện mặt trời và BESS tại ba nhà máy VinFast, VinES và V-G, VinEnergo cũng là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam triển khai mô hình mua bán điện trực tiếp (DPPA) bao gồm điện mặt trời kèm BESS. Mô hình này phù hợp với cơ chế khuyến khích phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo do Chính phủ đề ra, góp phần xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng trở thành khu công nghiệp xanh trong tương lai.

Bà Nguyễn Hương Giang, Phó Tổng Giám đốc VinEnergo, khẳng định dự án này không chỉ là một dự án năng lượng đơn thuần mà còn là biểu tượng cho sự quyết tâm của các doanh nghiệp Việt trong việc ứng dụng công nghệ mới nhằm hiện thực hóa mục tiêu Net Zero của Việt Nam. Dự án tại tổ hợp nhà máy VinFast và pin ở Hà Tĩnh là bước khởi đầu của VinEnergo trong việc cung cấp các giải pháp năng lượng sạch toàn diện cho các đối tác, doanh nghiệp trên toàn quốc.

﻿Động lực tăng trưởng của Hà Tĩnh

Khu kinh tế Vũng Áng được thành lập theo Quyết định số 72/2006/QĐ-TTg ngày 3/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ với tổng diện tích 22.781 ha, bao gồm 9 xã, phường nằm ở phía Nam của TX Kỳ Anh, với vị trí địa lý nhiều thuận lợi: cách TP Hà Tĩnh gần 70 km về phía Nam, cách sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) 50 km về phía Bắc, nằm trên trục giao thông Bắc - Nam, hành lang kinh tế Đông - Tây, thuận tiện cho sự giao thương…

Điện mặt trời quy mô lớn sẽ đồng loạt triển khai cho các nhà máy VinFast và nhà máy pin: Giá trị cực lớn!- Ảnh 2.

Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh.

Trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Tĩnh tiếp tục xác định Vũng Áng sẽ là một trung tâm động lực tăng trưởng cho tỉnh nhà. Đây sẽ là trung tâm công nghiệp luyện thép, công nghiệp phụ trợ, chế tạo sau thép, nhiệt điện và cảng biển nước sâu của khu vực miền Trung và cả nước, là 1 trong 3 đầu mối giao thương biển quốc tế của Việt Nam.

Với định hướng phát triển trong tương lai, Vũng Áng đang hướng tới mục tiêu trở thành khu công nghiệp xanh.

Việc triển khai giải pháp pin mặt trời tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) với các nhà máy của VinFast, VinES và liên doanh V-G chính là một mảnh ghép quan trọng, góp phần thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, xanh hóa cho khu kinh tế trọng điểm của Hà Tĩnh.

Hỗ trợ tiền cho hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà: Cần mức hấp dẫn hơn

Theo H.Linh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
GDP quý 2 của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á tăng trưởng cao nhất trong vòng 2 năm, cao hay thấp so với Việt Nam?

GDP quý 2 của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á tăng trưởng cao nhất trong vòng 2 năm, cao hay thấp so với Việt Nam? Nổi bật

Nghỉ hưu năm 2025, đóng BHXH đủ 24 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu?

Nghỉ hưu năm 2025, đóng BHXH đủ 24 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu? Nổi bật

Tỉnh lộ huyết mạch nối cao tốc ở Huế 'nát như tương': Chi hơn 71 tỷ khắc phục

Tỉnh lộ huyết mạch nối cao tốc ở Huế 'nát như tương': Chi hơn 71 tỷ khắc phục

11:29 , 10/08/2025
Chạy xe vào vùng phát thải thấp, một nơi phạt đến 30 triệu đồng

Chạy xe vào vùng phát thải thấp, một nơi phạt đến 30 triệu đồng

11:10 , 10/08/2025
Quy mô Khu kinh tế Ninh Cơ khi sáp nhập Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam

Quy mô Khu kinh tế Ninh Cơ khi sáp nhập Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam

11:00 , 10/08/2025
Dự án hơn 7,4 nghìn tỷ đồng, dài 229km thi công thần tốc: Dùng thiết bị không người lái rút ngắn thời gian

Dự án hơn 7,4 nghìn tỷ đồng, dài 229km thi công thần tốc: Dùng thiết bị không người lái rút ngắn thời gian

10:00 , 10/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên