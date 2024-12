Chi tiết Haval Jolion bản base: Đại lý báo giá 695 triệu đồng, không có ADAS, đi phố 4 lít/100km

Cả hai phiên bản Haval Jolion đều sử dụng đồng hồ tốc độ dạng điện tử toàn phần 7 inch. Trên tay lái của Jolion Pro không còn tính năng ga tự động thích ứng do sự thiếu hụt của gói ADAS như bản cao cấp. Một số tính năng an toàn nâng cao khác bao gồm hệ thống tránh xe thông minh, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa an toàn,... đều đã lược bỏ ở bản 695 triệu đồng.