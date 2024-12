4 mẫu xe được người Việt chốt đơn nhiều nhất kể từ đầu năm: Ứng viên nào sẽ trở thành vua doanh số 2024?

Ảnh minh họa

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường tháng 11/2024 đạt 44.200 xe, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2023. Mức tăng trưởng ấn tượng này được cho là bởi đây là tháng cuối cùng áp dụng chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước, áp dụng từ tháng 9/2024 đến hết tháng 11/2024.

Cộng dồn trong 11 tháng năm 2024 doanh số đạt 308.544 xe, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2023. Dưới đây là 4 mẫu xe đang bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam.

VinFast VF 5 Plus

Theo số liệu từ VinFast, kể từ đầu năm đến nay mẫu xe điện VF 5 Plus đã bán được khoảng 20.400 xe, trong đó chưa bao gồm số liệu bán hàng tháng 9 và tháng 11/2024. Với kết quả kinh doanh dù chưa công bố đầu đủ này, mẫu SUV đô thị của VinFast đang dẫn đầu doanh số tại thị trường Việt Nam.

Một trong những điểm mạnh của VF 5 Plus khiến nhiều người ‘chốt đơn’ đến từ công nghệ. Mẫu xe này có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, cảm biến áp suất lốp, nhiều tính năng ADAS, 6 túi khí và có thể cập nhật phần mềm từ xa…

Giá xe VF 5 Plus từ 458 triệu đồng, được đánh giá dễ tiếp cận nhất trong phân khúc nhờ chính sách thuê pin. Hiện các chủ xe VF 5 Plus được sạc miễn phí tại hệ thống trạm sạc công cộng V-GREEN đến hết ngày 30/6/2027. Chi phí bảo dưỡng mẫu xe điện này cũng thấp hơn nhiều so với xe xăng và là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho đối tượng khách hàng mua xe chạy dịch vụ.

VinFast VF 5 Plus sở hữu ngoại hình nhỏ gọn với kích thước 3.965 x 1.720 x 1.580 mm, trọng lượng không tải 1.360 kg, dễ dàng di chuyển trong nội thành trong cả điều kiện giao thông đông đúc và cả những đoạn đường gồ ghề. Đặc biệt, khoảng sáng gầm giúp tăng khả năng lội nước khi phải di chuyển qua những đoạn đường ngập lụt vào mùa mưa ở các thành phố lớn.

Pin VF 5 Plus có dung lượng khả dụng 37.23 kWh, cho phép xe di chuyển được khoảng hơn 300 km sau 1 lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC.

Mitsubishi Xpander

Đứng thứ 2 về doanh số trong 11 tháng là Mitsubishi Xpander. Theo thống kê từ VAMA, doanh số tích lũy 11 tháng đầu năm nay của Xpander đạt 17.509 xe. Trong năm trước, mẫu xe này đã đạt được doanh số 19.740 chiếc và vươn lên dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam.

Mitsubishi Xpander 2024 được ra mắt với 4 phiên bản: Xpander MT, Xpander AT, Xpander AT premium và Xpander Cross và trang bị 4 màu sơn cao cấp gồm trắng, đen, nâu và bạc. Ưu điểm lớn nhất của chiếc xe này chính là chi phí sở hữu và chi phí vận hành đều thấp.

Ở phiên bản 2024, Xpander được trang bị công nghệ Mivec và sử dụng động cơ MIVEC 1.5L công suất 104 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm đi kèm hộp số tự động 4 cấp. Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu 5L/100km.

Mẫu xe này được người dùng đánh giá vừa rộng rãi thoải mái cho tất cả hành khách đi cùng mức giá phải chăng, phù hợp cho đối tượng khách hàng mua xe lần đầu hoặc khách hàng đang cần một chiếc xe để kinh doanh dịch vụ. Xe có giá niêm yết từ 560 - 658 triệu đồng.

Ford Ranger

Đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng doanh số 11 tháng qua là Ford Ranger với 15.904 xe. Ưu điểm của xe Ford Ranger là ở tính năng đa dạng của dòng xe này. Xe có thiết kế khỏe khoắn cùng vỏ thân xe chắc chắn, không gian trong cabin rộng rãi không kém gì các dòng xe SUV dành cho gia đình.

Khả năng vận hành của xe cũng được đánh giá cao và tiết kiệm nhiên liệu tốt với hộp số vận hành mượt, hệ thống giảm xóc êm ái. Cabin xe được trang bị nhiều công nghệ hiện đại của hãng cũng như khả năng cách âm tốt.

Ford Ranger với tùy chọn 2 loại động cơ mạnh mẽ là Turbo Diesel 2.0L i4 TDCI và Bi Turbo Diesel 2.0L i4 TDCI. Động cơ còn được kết hợp với hộp số tự động 10 cấp độ cho mô men xoắn và khả năng tiết kiệm nhiên liệu cực kỳ ấn tượng. Hiện tại, Ford Việt Nam đang phân phối các phiên bản XL, XLS, Sport, Wildtrak, Stormtrak và mẫu đặc biệt Raptor với giá bán dao động từ 659 triệu đến 1,299 tỷ đồng.

Mazda CX-5

Kết thúc 11 tháng đầu năm, doanh số Mazda CX-5 đang đứng thứ 4 với 13.656 xe bán ra. Hiện tại, xe được phân phối dưới hình thức lắp ráp trong nước với 7 phiên bản, giá niêm yết dao động từ 749 - 999 triệu đồng.

Xe có kích thước tổng thể là 4.550 x 1.840 x 1.680 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.700 mm và khoảng sáng gầm xe 200 mm. Với các phiên bản Deluxe, Luxury và Premium, xe được trang bị động cơ SkyActiv-G 2.0L cho công suất tối đa 154 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm. Kết hợp với hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 6 cấp.

Về an toàn, Mazda CX-5 2023 được trang bị camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo lệch làn đường.

Ngoài ra còn có các trang bị an toàn tiêu chuẩn như 6 túi khí, hỗ trợ phanh ABS, EBD, EBA, DSC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống kiểm soát lực kéo, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước và sau, camera lùi, phanh tay điện tử và Autohold.

Tổng kết lại, có thể thấy khả năng VinFast VF 5 Plus trở thành mẫu xe bán chạy nhất trên thị trường trong năm 2024 là rất cao. Ngay cả trong trường hợp không tính doanh số của tháng 9 và 11, VF 5 Plus vẫn hơn Xpander tới gần 2.900 xe. Sẽ rất khó để Xpander có thể vượt qua VF 5 Plus khi chỉ còn nốt tháng 12 là kết thúc năm 2024.