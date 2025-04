Livestream Commerce: Giải pháp tăng trưởng doanh nghiệp Việt trong thời đại số

Thực trạng "livestream tự phát" và bài toán chi phí đau đầu

Theo báo cáo "Thương mại điện tử Việt Nam 2024" của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), livestream commerce đang tăng trưởng mạnh với hơn 55% doanh nghiệp vừa và nhỏ đã thử nghiệm phương thức này, nhưng nhiều đơn vị gặp khó khăn trong việc duy trì hoạt động bền vững do chi phí cao.

Chị Nguyễn Thị Mai, đồng sáng lập thương hiệu mỹ phẩm nội địa, chia sẻ: "Ban đầu, tôi kỳ vọng livestream sẽ giúp tăng doanh số nhanh chóng. Nhưng sau vài tháng thử nghiệm, chi phí thuê thiết bị, nhân sự và KOC đã chiếm gần 30% ngân sách marketing mà hiệu quả không ổn định. Có ngày doanh thu đạt 40-50 triệu, nhưng nhiều ngày chỉ được 3-5 triệu, không đủ bù chi phí."

Thực trạng này không hiếm. Theo báo cáo từ Metric, dù doanh thu thương mại điện tử Việt Nam năm 2024 đạt 318,9 nghìn tỷ đồng (tăng 37,36% so với 2023), hơn 165.000 shop trên các sàn đã không phát sinh đơn hàng do thiếu chiến lược và nguồn lực (Nguồn: advertisingvietnam.com, 22/02/2025). Livestream tự phát, dù tiềm năng, lại đòi hỏi đầu tư lớn về tài chính và chuyên môn – điều mà không phải doanh nghiệp nào cũng đáp ứng được.

Theo khảo sát gần đây của Accesstrade với các doanh nghiệp SME tại Việt Nam, chi phí trung bình cho một buổi livestream chuyên nghiệp dao động từ 10-25 triệu đồng, chưa kể chi phí thuê KOL/KOC có thể từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng tùy tầm ảnh hưởng. Với mức đầu tư này, nhiều doanh nghiệp nhỏ buộc phải cân nhắc kỹ lưỡng hoặc chấp nhận thực hiện với chất lượng không chuyên nghiệp.

Megalive: Mô hình "4 trong 1" tối ưu chi phí và hiệu quả

Giữa lúc doanh nghiệp đang tìm kiếm giải pháp hiệu quả, Accesstrade Vietnam đã phát triển mô hình Megalive, kết hợp giữa Livestream Commerce và Affiliate Marketing, giúp doanh nghiệp giải quyết đồng thời các vấn đề về chi phí, nhân lực, tiếp cận khách hàng và hiệu quả bán hàng.

Ông Đỗ Hữu Hưng, CEO Accesstrade Vietnam nhận định: "Mô hình kết hợp livestream với tiếp thị liên kết đang là xu hướng được nhiều nền tảng TMĐT lớn áp dụng. Tuy nhiên, khác với các phương thức tiếp cận thông thường, tại Accesstrade, chúng tôi không dùng Megalive như phát súng duy nhất, mà là phát súng đầu tiên, theo sau đó sẽ là hàng trăm phiên daily live theo chiến lược '20-80'. 20% ngân sách cho các sự kiện lớn tạo hiệu ứng lan tỏa và 80% cho các hoạt động duy trì thường xuyên. Đây là tỷ lệ phân bổ ngân sách marketing hiệu quả được nhiều tập đoàn lớn trên thế giới áp dụng."

Số liệu thống kê từ hoạt động Megalive ngày 25.03.2025 do Accesstrade tổ chức với sự tham gia của hơn 40 nhãn hàng cùng đội ngũ top KOC/KOL cho thấy kết quả đáng chú ý: 1.142.532 lượt xem, 102.079 lượt bình luận, 12.427 đơn hàng được chốt. Thông qua hợp tác với Accesstrade, Doanh nghiệp tiết kiệm 15 -20% chi phí so với hình thức tự livestream, tiếp cận lượng khách có nhu cầu mua hàng thực sự lớn hơn nhiều lần so với các cách thức bán hàng truyền thống, tỷ lệ chuyển đổi trung bình tăng 20-30%.

Case study: Từ khó khăn đến bứt phá nhờ Megalive

Thẻ HDBank là một trong những doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, ứng dụng mô hình Megalive trong chiến dịch giới thiệu sản phẩm thẻ tín dụng. Phiên MegaLive ngày 25/03 vừa qua đã chứng kiến sự tham gia của Thẻ HDBank, mang đến cho người dùng những ưu đãi đặc biệt khi mua sắm trực tiếp trên livestream. Với việc sử dụng Thẻ HDBank, khách hàng không chỉ được tận hưởng những sản phẩm chất lượng với giá cả cạnh tranh mà còn được hưởng thêm nhiều ưu đãi hấp dẫn, góp phần tạo nên trải nghiệm mua sắm trực tuyến thú vị và tiết kiệm. Sự hợp tác này thể hiện cam kết của HDBank trong việc đồng hành cùng người tiêu dùng, mang đến những giá trị thiết thực và tiện ích tối đa."

Tương tự, Omicare – hệ thống phân phối và bán lẻ độc quyền hơn 1000 mã hàng từ 200+ thương hiệu hàng đầu Nhật Bản – đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh số ấn tượng trong nhóm sản phẩm làm đẹp/ chăm sóc sức khoẻ sau khi triển khai chiến dịch Megalive. "Mô hình này không chỉ giúp chúng tôi tối ưu chi phí marketing mà còn gia tăng đáng kể độ phủ thương hiệu cũng như tiếp cận tệp khách hàng tiềm năng. Đây là một trong những giải pháp hiệu quả giúp thúc đẩy doanh số bán lẻ lẫn kênh phân phối của Omicare," đại diện Omicare chia sẻ..

Sự kiện lần này không chỉ mang đến những kiến thức thực chiến từ chuyên gia mà còn có sự đồng hành của Focus Media, đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tối ưu hóa quảng cáo và cung cấp giải pháp truyền thông hiệu quả.

Mô hình "20-80": Chiến lược tối ưu cho doanh nghiệp

Accesstrade Vietnam, với mạng lưới hơn 2,8 triệu publisher, đã phát triển mô hình Megalive dựa trên nguyên tắc "20-80": 20% ngân sách đầu tư cho các sự kiện Megalive quy mô lớn và 80% cho các buổi Daily Live duy trì thường xuyên.

Bà Vũ Diệu Thúy, Giám đốc Social Commerce Accesstrade, chia sẻ: "Chúng tôi không chỉ tổ chức một sự kiện, mà còn xây dựng một giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu nguồn lực và đạt được mục tiêu dài hạn." MegaLive 2025 là ví dụ điển hình: một mô hình không chỉ tập trung vào doanh số mà còn tạo giá trị bền vững cho thương hiệu.

Theo dữ liệu thống kê nhanh từ Accesstrade, các doanh nghiệp áp dụng mô hình Megalive ghi nhận chi phí đầu tư giảm khoảng 15-20% so với tự tổ chức, trong khi vẫn đảm bảo chất lượng chuyên nghiệp và hiệu quả tiếp cận tốt hơn. Đặc biệt, việc duy trì các buổi livestream thường xuyên giúp doanh nghiệp tạo được sự liên tục trong hiệu quả bán hàng, tránh được tình trạng "đỉnh - đáy" thường thấy ở các hoạt động livestream đơn lẻ.

Thị trường đang thay đổi, và livestream không còn là "sân chơi" tự phát. Những giải pháp như Megalive cho thấy rằng, với chiến lược phù hợp và sự hỗ trợ từ các đối tác chuyên nghiệp, doanh nghiệp có thể vượt qua thách thức để nắm bắt cơ hội.