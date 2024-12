VinFast VF 5 Plus dễ thành xe bán chạy nhất Việt Nam năm nay: Doanh số bỏ xa Xpander, hơn tất cả đối thủ cộng lại

VF 5 Plus rộng cửa trở thành xe bán chạy nhất Việt Nam năm 2024

Mặc dù VinFast chưa công bố doanh số xe VF 5 Plus trong các tháng 9 và tháng 11/2024, dựa vào những số liệu có được, có thể thấy mẫu SUV cỡ A này đã bán được khoảng 20.400 xe trong 9 tháng của năm nay. Thậm chí với kết quả kinh doanh chưa được công bố đầy đủ này, VF 5 Plus vẫn đang là mẫu xe bán chạy nhất trong 11 tháng đầu năm 2024.

VF 5 Plus dễ là xe bán chạy nhất toàn thị trường Việt Nam năm nay.

Xếp ngay phía sau là Mitsubishi Xpander. Theo thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số tích lũy 11 tháng đầu năm nay của Xpander là 17.509 xe. Các mẫu xe xếp phía sau trong bảng xếp hạng doanh số 11 tháng qua là Ford Ranger với 15.904 xe và Mazda CX-5 với 13.656 xe bán ra.

Như vậy, cơ hội để VinFast VF 5 Plus trở thành xe bán chạy nhất toàn thị trường năm 2024 là rất cao. Ngay cả khi không tính doanh số tháng 9 và tháng 11, VF 5 Plus đã bỏ xa Xpander với khoảng cách tới gần 2.900 xe. Với đà tăng trưởng của cả hai mẫu xe như hiện tại, sẽ rất khó để Xpander vượt qua được VF 5 Plus khi chỉ còn nốt tháng 12 là kết thúc năm.

Với đà tăng trưởng như hiện tại của VF 5 Plus, sẽ khó có mẫu xe nào vượt qua được doanh số khi chỉ còn một tháng cuối năm.

Trước đó, Mitsubishi Xpander từng giành được ngôi vương doanh số vào năm 2023. Vị trí số một của năm 2022 thuộc về Toyota Vios. Trong năm 2021, VinFast Fadil là mẫu xe bán tốt nhất toàn thị trường. 2024 nhiều khả năng là năm của VinFast VF 5 Plus.

Doanh số VF 5 Plus vượt trội hoàn toàn các đối thủ

Cùng phân khúc SUV cỡ A với VinFast VF 5 Plus còn có Toyota Raize, Kia Sonet và Hyundai Venue. Theo thống kê từ VAMA và Hyundai Thành Công, tổng doanh số 11 tháng đầu năm 2024 của cả 3 mẫu xe xăng này cộng lại mới chỉ đạt 14.990 xe. Qua đó, có thể thấy thị phần của VF 5 Plus trong phân khúc là rất lớn, chiếm không dưới 60%.

Trong phân khúc SUV cỡ A, VF 5 Plus là mẫu xe chạy điện duy nhất. Trong phân khúc, điểm mạnh của VF 5 Plus là công nghệ. Mẫu xe này có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, cảm biến áp suất lốp, nhiều tính năng ADAS, 6 túi khí và có thể cập nhật phần mềm từ xa…

VF 5 Plus có nhiều công nghệ an toàn hơn đối thủ.

Giá xe VF 5 Plus từ 458 triệu đồng, dễ tiếp cận nhất trong phân khúc nhờ chính sách thuê pin. Hiện các chủ xe VF 5 Plus được sạc miễn phí tại hệ thống trạm sạc công cộng V-GREEN đến hết ngày 30/6/2027. Chi phí bảo dưỡng mẫu xe điện này cũng thấp hơn nhiều so với xe xăng. Đó là những lợi thế về chi phí của VF 5 Plus so với các đối thủ và các xe cùng tầm giá.

VF 5 Plus còn tiềm năng lớn trong năm sau

Trong năm sau, doanh số VF 5 Plus có thể sẽ tiếp tục bùng nổ khi nhà máy VinFast thứ hai ở Hà Tĩnh dự kiến khánh thành vào tháng 7/2025 sẽ tập trung sản xuất các dòng xe VF 3 và VF 5 Plus nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng. Hiện tại, VF 5 Plus vẫn rơi vào tình trạng cầu vượt cung. Nhiều khách hàng đã đặt xe từ những tháng trước và vẫn chờ giao.

Việc tăng cường năng lực sản xuất xe VF 5 Plus vào năm sau sẽ phần nào giải quyết vấn đề cầu vượt cung hiện tại.

Doanh số của VF 5 Plus có đóng góp lớn trong tổng số hơn 67.000 ô tô điện VinFast bán ra thị trường trong 11 tháng đầu năm 2024. Tính đến thời điểm này, VinFast đang là hãng xe có doanh số đứng đầu toàn thị trường. Đứng thứ hai là Toyota với doanh số cùng kỳ gần 58.000 xe. Xếp sau đó là Hyundai với hơn 49.000 bán ra (không tính xe thương mại).

