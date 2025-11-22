Chi tiết mực nước trên sông Đồng Nai và La Ngà, cảnh báo nguy cơ ngập lụt

Ngày 22-11, theo Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai, tại trạm Tà Lài (sông Đồng Nai), mực nước sau khi đạt đỉnh lũ 112,79 m vào lúc 17 giờ ngày 21-11 đã xuống chậm, trên mức báo động 2 (112,5 m). Tại trạm Phú Hiệp (sông La Ngà), mực nước tiếp tục xuống chậm, trên mức báo động 1 (104,5 m).

Ruộng vườn bị ngập lụt tại xã Phước Sơn

Tại trạm Trị An (hồ Trị An), mực nước tiếp tục lên chậm, ở mức báo động 1 (61,4 m). Tại trạm Biên Hòa (hạ lưu sông Đồng Nai), mực nước đỉnh triều cao biến đổi chậm, ở mức giữa báo động 1 (1,8 m) - báo động 2 (2 m).

Dự báo trong 24 giờ tới mực nước tại trạm Phú Hiệp xuống chậm, ở mức trên báo động 1. Tại trạm Trị An mực nước biến đổi chậm, ở mức báo động 1.

Tại trạm Biên Hòa mực nước đỉnh triều biến đổi chậm, đỉnh triều cao có khả năng đạt xấp xỉ mức báo động 2.

Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai cảnh báo nguy cơ ngập lụt, những khu vực thấp ven sông Đồng Nai và La Ngà ở các xã Đak Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh, Phú Lâm, Tân Phú, Phú Hòa, Định Quán bị ngập lụt do lũ; những khu vực trũng thấp ven hồ Trị An, tại địa bàn các xã Phú Lý, Thanh Sơn, Định Quán, Xuân Bắc, La Ngà, Thống Nhất, Bàu Hàm, Trị An có nguy cơ bị ngập.

Những khu vực trũng thấp ven sông ở hạ lưu sông Đồng Nai, tại địa bàn các phường, xã: Trị An, Tân An, Trảng Dài, Tân Triều, Biên Hòa, Trấn Biên, Tam Hiệp, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, Nhơn Trạch, Đại Phước, Phước An và các địa bàn lân cận có nguy cơ bị ngập lụt do lũ (triều cường).

Cần đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các phường xã: Đak Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh, Phú Lâm, Tân Phú, Phú Hòa, Định Quán, Phú Lý, Xuân Bắc, La Ngà, Thống Nhất, Bàu Hàm, Trị An, Tân An, Trảng Dài, Tân Triều, Biên Hòa, Trấn Biên, Tam Hiệp, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, Nhơn Trạch, Đại Phước, Phước An và các địa bàn lân cận.

Hỗ trợ người dân di chuyển tài sản tới nơi an toàn

Liên quan đến khắc phục thiệt hại do xả tràn điều tiết hồ chứa Thủy điện Đồng Nai 5, gây ngập lụt cục bộ trên địa bàn xã Đak Lua, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai giao Ban Chỉ huy Khu vực phòng thủ 2 khẩn trương tăng cường lực lượng cho xã Đak Lua để hỗ trợ di dời người dân, tài sản, vật nuôi đến khu vực an toàn trong tình huống nước sông tiếp tục dâng cao, gây ngập các vùng, bảo đảm công tác cứu hộ được kịp thời, không để xảy ra thiệt hại về người, giảm thiểu tối đa các thiệt hại về tài sản cho người dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tài chính, Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan khẩn trương xử lý hỗ trợ ngay 1 xuồng máy (trọng tải 1 tấn) để xã Đak Lua thực hiện biện pháp phòng, chống thiên tai ngập lụt tại địa phương; khảo sát và kiểm tra thực tế, kịp thời có giải pháp kỹ thuật hướng dẫn UBND xã Đak Lua thực hiện để tránh gây thiệt hại về tính mạng, tài sản, cây trồng và vật nuôi của người dân tại địa phương.

Nhiều nhà dân ở xã Đak Lua bị ngập sâu

Trước đó, từ tối 20 đến rạng sáng 21-11, Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 xả tràn điều tiết hồ chứa Thủy điện Đồng Nai 5, gây ngập lụt cục bộ trên địa bàn xã Đak Lua.

Mực nước trên sông Đồng Nai, đoạn qua xã Đak Lua dâng cao, gây ngập lụt trên địa bàn 6 ấp nằm ven sông của xã. Đến 22 giờ, khu vực tổ 3, ấp 2 ngập sâu nhất khoảng 1,2 m-1,5 m.

Đánh giá sơ bộ tình hình thiệt hại có 366 nhà ở, công trình bị ngập; 357 ha diện tích cây ăn trái, hoa màu bị ngập. Về hạ tầng khoảng 12 km đường dân sinh bị ngập, trong đó 7 km không thể đi lại.