Chi tiết PHÂN LUỒNG GIAO THÔNG tại Sân bay Nội Bài từ 3/8

Nhằm nâng cao năng lực bảo đảm an ninh, trật tự, năng lực thông qua hành khách, hạn chế tình trạng ùn tắc tại các dây chuyền phục vụ hành khách và khu vực giao thông tiếp cận nhà ga, Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thống nhất triển khai phương án phân luồng hành khách trong nhà ga, khu vực đón trả khách và sân đỗ ô tô tại Nhà ga T1, T2.

Tìm hiểu kỹ phương án phân luồng giao thông, chủ động lộ trình, hạn chế phát sinh ùn tắc và các vi phạm không đáng có

Theo đó, phạm vi điều chỉnh được triển khai tại cả Nhà ga hành khách T1 và T2 tập trung vào hệ thống đường giao thông tiếp cận nhà ga, khu vực sảnh đón, trả khách tại các tầng; phân làn, vị trí dừng đỗ và tổ chức giao thông đối với từng nhóm phương tiện và công năng sử dụng các bãi đỗ ô tô.

Các phương tiện gồm xe cá nhân, xe công nghệ và xe kinh doanh vận tải sẽ chịu tác động từ phương án phân luồng mới. Do đó, hành khách và tài xế có nhu cầu đưa, đón người tại sân bay cần chủ động cập nhật hướng dẫn, biển báo và tổ chức giao thông thực tế tại từng khu vực.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đề nghị hành khách và các lái xe theo dõi thông tin hướng dẫn chính thức. Đồng thời tuân thủ việc phân làn, vị trí dừng đỗ và thời gian dừng đỗ được tổ chức tại sân bay.

Đặc biệt, tài xế đưa, đón khách cần quan sát kỹ hệ thống biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng, tránh dừng, đỗ sai vị trí hoặc đi nhầm luồng giao thông sau khi phương án mới được áp dụng.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo hành khách có kế hoạch đưa, đón người tại sân bay nên tìm hiểu trước phương án tổ chức giao thông mới để chủ động lộ trình, hạn chế phát sinh ùn tắc và các vi phạm không đáng có.

Phân luồng giao thông khu vực Nhà ga T2, sân bay Nội Bài

Phân luồng giao thông khu vực Nhà ga T1, sân bay Nội Bài