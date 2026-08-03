Shark Bình giúp Mr Pips rửa tiền

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 'ông trùm' lừa đảo Mr Pips Phó Đức Nam, 'Shark Bình' (Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT tập đoàn NextTech) cùng đồng phạm trong đường dây lừa đảo 1.568 tỷ đồng và rửa tiền...

Truy tố Mr Pips, Mr Hunter về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”

Theo Báo CAND, tại bản cáo trạng, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố các bị can Phó Đức Nam, tức Mr Pips (SN 1994, ở TP.HCM), Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter (SN 1990, ở Hưng Yên) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Vợ bị can Ngọ là Ngô Thị Thêu (SN 1995, ở Hải Phòng) bị cáo buộc phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, có 185 bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” hoặc “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo hồ sơ, năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Uran (SN 1984, người Thổ Nhĩ Kỳ) và cả hai bàn bạc, thống nhất việc Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web kết nối với các ứng dụng MT4, MT5, sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Những trang này có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế rồi chuyển thông tin để Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền để đầu tư chứng khoán.

Tuy nhiên các trang web trên về bản chất đều đã được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là chơi với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng tiền đó.

Uran hướng dẫn Phó Đức Nam cách thức xây dựng, tổ chức mô hình để hoạt động tại thị trường Việt Nam.

Sau đó, Nam và Đặng Hoàng Liên Anh (SN 1996, ở TP.HCM) cùng xuất cảnh sang Thổ Nhĩ Kỳ để gặp Uran và được đưa đi tham quan, học hỏi mô hình làm việc của các văn phòng hoạt động kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex của Uran tại Thổ Nhĩ Kỳ để về triển khai hoạt động tại Việt Nam.

Về nước, Nam thuê văn phòng, nhân viên để bước đầu tạo lập và trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh và giao cho Liên Anh phụ trách marketing.

Năm 2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và tiếp đến là với Bùi Trung Đức về việc để Ngọ, Đức mở rộng hệ thống giao dịch ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc, núp bóng dưới danh nghĩa Công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Marketing (Tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (Tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn môi giới chứng khoán, forex.

Hoạt động trên nhằm dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra đánh giá hành vi của các bị can “có quy mô, tổ chức, thực hiện rất tinh vi”.

Trong vụ án, Viện kiểm sát cáo buộc Phó Đức Nam là người có hành vi bàn bạc, thống nhất với Isik Uran trong việc tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các Công ty “ma”, rồi sử dụng danh nghĩa của các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 69 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại.

Nam còn thuê văn phòng trên địa bàn các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước để tuyển dụng các nhân viên; thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan tố tụng xác định, Mr Pips đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ với tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 1.568 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa, bị can Nam đã rửa tiền bằng cách mua 32 bất động sản, dùng 141 tỷ đồng mua vàng, đổi được hơn 1,7 triệu USD và hơn 1 triệu đô Singapore.

Đối với Mr Hunter Lê Khắc Ngọ, kết quả điều tra cho thấy, năm 2019, bị can này đã bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc.

Ngọ được Nam giao quản lý 20 Văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.

Mr Hunter phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng. Ngọ cũng rửa tiền bằng cách mua 4 bất động sản, 143 miếng vàng nguyên khối.

Shark Bình giúp Mr Pips rửa tiền

Theo cơ quan tố tụng, trong vụ án này, các bị can Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, tức Shark Bình), chủ Công ty Ngân Lượng và 2 thuộc cấp là Trần Thị Thanh Tâm (SN 1993, ở Nghệ An), Nguyễn Thị Nam (SN 1987, ở Bắc Ninh) bị cáo buộc giúp đường dây của Mr Pips rửa tiền.

Theo điều tra, để thực hiện hành vi lừa đảo, Phó Đức Nam thống nhất với bộ phận tài vụ dưới quyền sẽ mở ví điện tử tại các công ty trung gian thanh toán, gồm Công ty Ngân Lượng nơi bị can Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch.

Từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 23/9/2022 (khoảng thời gian có công văn của các cơ quan chức năng) có tổng số 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví ngân lượng, tổng số tiền 318 tỷ đồng để nạp vào các sàn forex.