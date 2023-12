Chi tiết về lùm xùm đấu giá thuê nhà hàng Thủy Tạ ở Đà Lạt

Khoản 3 của phương án tổ chức đấu giá cho thuê nhà hàng Thủy Tạ:

"Nhà, đất tại thửa đất số 04, tờ bản đồ địa chính số 14 (nhà hàng Thủy Tạ) thuộc khu vực I của hồ Xuân Hương đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là danh lam thắng cảnh cấp quốc gia tại Quyết định 1288-VH/QĐ ngày 16/11/1988.

Nội dung thiết kế đô thị (định hướng tổ chức không gian, các hướng nhìn và góc nhìn đẹp, giao thông, chiếu sáng, cây xanh, chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc,…) theo Quyết định số 2609/QĐ-UBND ngày 25-11-2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt thiết kế đô thị khu vực cảnh quan quanh Hồ Xuân Hương, TP Đà Lạt.

Do cơ sở nhà, đất này thuộc phần di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia là hồ Xuân Hương nên đề xuất cho thuê nguyên trạng, không được cơi nới, xây dựng mới, không được xen cấy thêm công trình (trừ trường hợp được điều chỉnh cục bộ thiết kế đô thị).

Chỉ được sửa chữa, cải tạo nâng cấp không gian bên trong và màu sắc công trình (đề nghị vẫn giữ màu sơn trắng, phục hồi cửa gỗ), không được thay đổi hình dáng kết cấu bên ngoài nhà. Trường hợp để đảm bảo an toàn do xuống cấp công trình; trước khi sửa chữa lớn, cải tạo có tác động vào kết cấu chịu lực phải được sự đồng ý bằng văn bản của bên cho thuê và giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng thẩm tra, cấp phép".