Chi tiết VinFast VF 7 Plus bản thương mại: Giá từ 999 triệu, đẹp như concept, nhiều công nghệ vượt phân khúc

Danh sách trang bị an toàn bao gồm 8 túi khí cùng ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, chống lật (ROM)… Đặc biệt, bản Plus có gói công nghệ hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS với 11 tính năng cơ bản và 15 tính năng nâng cao. Ở thời điểm giao xe, VF 7 Plus sẽ có sẵn các tính năng ADAS cơ bản như giám sát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa, phanh tự động, camera 360 độ... Các tính năng khác sẽ được hãng cập nhật miễn phí từ xa trong năm 2024.