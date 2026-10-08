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Chị Trần Thị Hải Yến đến trình báo, công an lập tức xác minh giao dịch chuyển khoản 20.920.000 đồng từ tài khoản VietinBank

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Nhờ có sự tham gia, xác nhận của lực lượng Công an, chị Trần Thị Hải Yến đã nhận lại được toàn bộ số tiền chuyển khoản nhầm.

Ngày 06/10/2026, Công an xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận thư cảm ơn của chị Trần Thị Hải Yến, trú tại thôn Nam Trung, xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng, sau khi đơn vị phối hợp hỗ trợ chị nhận lại 20.920.000 đồng chuyển nhầm.

Công an xã tiếp nhận thư cảm ơn của chị Yến

Trước đó, khoảng 10h00 ngày 16/05/2026, do sơ suất trong quá trình giao dịch qua ứng dụng ngân hàng VietinBank, chị Yến đã chuyển nhầm 20.920.000 đồng vào tài khoản mang tên Nguyễn Văn Quân, mở tại Ngân hàng ACB - Chi nhánh Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên. Sau khi phát hiện, chị Yến liên hệ ngân hàng và người nhận tiền để đề nghị hoàn trả. Ông Nguyễn Văn Quân đồng ý trả lại số tiền và đề nghị có sự tham gia, xác nhận của lực lượng Công an.

Ngày 19/09/2026, chị Yến liên hệ Công an xã Hàm Thuận Nam đề nghị hỗ trợ. Do người nhận tiền cư trú tại tỉnh Hưng Yên, Công an xã Hàm Thuận Nam đã đề nghị Công an phường Sơn Nam phối hợp xác minh, làm việc với ông Nguyễn Văn Quân và hướng dẫn các bên thực hiện việc hoàn trả.

Với sự phối hợp của Công an xã Hàm Thuận Nam và Công an phường Sơn Nam, toàn bộ số tiền 20.920.000 đồng đã được hoàn trả cho chị Yến.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng


Linh San

Việt Nam hàng ngày

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