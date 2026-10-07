Một mảng bảo hiểm tăng trưởng mạnh, doanh thu 8 tháng 2026 gần gấp rưỡi cùng kỳ

Bảo hiểm sức khỏe (bao gồm bảo hiểm tai nạn con người và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe) doanh thu đạt 23.979 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 36,2%, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2025, bồi thường 5.801 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 24,2%.

Bảo hiểm xe cơ giới doanh thu đạt 14.501 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 21,9% trong tổng doanh thu toàn thị trường, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2025, bồi thường 7.193 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 49,6%. Doanh thu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đạt 3.877 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 5,9%, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2025, bồi thường 741 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 19,1%. Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 10.624 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2025, chiếm tỷ trọng 16,1%, bồi thường 6.451 tỷ đồng , tỷ lệ bồi thường 60,7%.

Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm kỹ thuật doanh thu đạt 18.600 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 28,1%, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2025, bồi thường 6.139 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 33%. Trong đó, doanh thu bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đạt 9.502 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 14,4%, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2025, bồi thường 1.462 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 15,4%. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ tự nguyện đạt 4.063 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,1%, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm 2025, bồi thường 2.380 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 58,6%.

Bảo hiểm tàu (bao gồm bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu và bảo hiểm P&I) doanh thu đạt 2.851 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4,3%, tăng trưởng 11,4%, bồi thường 948 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 33,3%.

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển doanh thu đạt 2.768 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4,2%, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm 2025, bồi thường 898 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 32,4%.

Các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm: Bảo hiểm trách nhiệm đạt 1.820 tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2025; bảo hiểm hàng không đạt 688 tỷ đồng, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2025; bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính đạt 896 tỷ đồng, tăng 49,5% so với cùng kỳ năm 2025; bảo hiểm nông nghiệp đạt 30 tỷ đồng, tăng 27,2% so với cùng kỳ 2025; bảo hiểm bảo lãnh đạt 54 tỷ đồng, giảm 11,4% so với cùng kỳ 2025.

Tổng số tiền bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tính tới hết tháng 8 năm 2026 đạt 21.365 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 32,3% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường). Những nghiệp vụ bảo hiểm có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc cao là: Bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới (60,7%), bảo hiểm cháy nổ tự nguyện (58,6%)

Có 20 doanh nghiệp bảo hiểm trong tổng số 33 doanh nghiệp bảo hiểm hội viên có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc chung của thị trường, 12 doanh nghiệp bảo hiểm còn lại và 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường chung của thị trường.