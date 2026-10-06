Người phụ nữ ở Hải Phòng rút 182 triệu đồng chuyển khoản cho “John Fred”, nhân viên Agribank lập tức trình báo công an

Theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng cho biết, sáng 6/10, Công an xã Trường Tân phối hợp Agribank - Chi nhánh Gia Lộc kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo qua không gian mạng, giúp người dân không bị chiếm đoạt số tiền trên 182 triệu đồng.

Công an xã Trường Tân phối hợp Agribank – Chi nhánh Gia Lộc giải thích thủ đoạn lừa đảo cho chị P.T.H. Ảnh: Công an thành phố Hải Phòng

Trước đó, chị P.T.H, trú tại xã Nam Thanh Miện, Hải Phòng, đến ngân hàng rút tiền tiết kiệm và thực hiện giao dịch chuyển hơn 182 triệu đồng. Nhận thấy khách hàng có biểu hiện bất thường, nhân viên ngân hàng đã chủ động liên hệ Công an xã Trường Tân phối hợp xác minh.

Qua làm việc, chị P.T.H cho biết quen một tài khoản TikTok tên “John Fred”, tự giới thiệu là người gốc Hàn Quốc, sinh sống tại Đức. Đối tượng hứa gửi tặng chị quà có giá trị lớn, kèm hình ảnh 70 nghìn USD, sau đó yêu cầu chuyển tiền phí vận chuyển và “phạt hải quan”.

Được Công an và ngân hàng giải thích, chị P.T.H nhận diện thủ đoạn lừa đảo, dừng giao dịch và chấm dứt liên lạc với đối tượng.

Qua vụ việc, Công an thành phố cảnh báo Nhân dân cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn “tặng quà từ nước ngoài”, tuyệt đối không chuyển tiền cho các đối tượng không rõ lai lịch.