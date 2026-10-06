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Từ nay theo quy định mới, bán tài sản mã hóa trên sàn quốc tế để thu về tiền mặt có vi phạm hay không?

| | Smart Money

Từ nay theo quy định mới, bán tài sản mã hóa trên sàn quốc tế để thu về tiền mặt có vi phạm hay không?

Bộ Tài chính vừa có thông tin về việc cá nhân giao dịch, mua bán tài sản mã hóa trên các sàn quốc tế trong bối cảnh Việt Nam chưa có tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa nào được cấp phép.

Theo thông tin đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, ông Trần Toàn (TP.HCM) phản ánh hiện có nhiều ý kiến khác nhau liên quan đến việc cá nhân thực hiện giao dịch tài sản số trên các sàn giao dịch quốc tế sau ngày 1/9/2026.

Ông Toàn cho biết đang sở hữu tài sản số trên sàn quốc tế và muốn bán ra để thu tiền mặt. Từ đó, ông đặt câu hỏi việc cá nhân tiếp tục giao dịch, mua bán tài sản số trên các sàn quốc tế sau ngày 1/9/2026 có bị coi là vi phạm pháp luật hay không.

Đồng thời, trường hợp nhà đầu tư bán tài sản số trên sàn quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân, trong khi chưa có tổ chức trong nước nào được cấp phép, có bị xem là hành vi vi phạm pháp luật hay không.

Trả lời vấn đề này, Bộ Tài chính dẫn quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Theo quy định này, mốc thời gian cần lưu ý không phải ngày 1/9/2026 mà được xác định dựa trên thời điểm tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa đầu tiên được cấp phép.

Cụ thể, sau thời hạn 6 tháng kể từ khi tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa đầu tiên được cấp phép, nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép thì tùy tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Thu Thủy

An ninh tiền tệ

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