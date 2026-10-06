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Số hợp đồng, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam đều đi xuống

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Số hợp đồng, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam đều đi xuống

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường nhân thọ trong 8 tháng đầu năm 2026 ước đạt 89.994 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ.

Theo số liệu từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tính đến hết tháng 8/2026, hoạt động khai thác mới của thị trường có những sự điều chỉnh so với cùng kỳ năm trước. Tổng số lượng hợp đồng khai thác mới ghi nhận đạt 1.033.926 hợp đồng, tăng 2,9% so với cùng kỳ 2025.

Trong cơ cấu sản phẩm, bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng 40,4% số lượng hợp đồng khai thác mới, giảm 25,5% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm sản phẩm bảo hiểm tử kỳ với tỷ trọng 51,8%, tăng 57,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhóm sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp giảm 20,9%, chiếm 3,7% tổng số hợp đồng khai thác mới. Các sản phẩm còn lại như bảo hiểm sức khỏe, hưu trí và bảo hiểm trọn đời chỉ chiếm 4,1% thị phần và giảm 68,2%.

Tổng số hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực cuối kỳ đạt 11.292.491 hợp đồng, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Về cơ cấu, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng lớn với 56,8%, tiếp theo là sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp với 21,2%.

Ở góc độ doanh thu, doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ 8 tháng đầu năm 2026 ước đạt 14.105 tỷ đồng, giảm 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo kênh phân phối, kênh đại lý truyền thống đóng góp khoảng hơn 50% tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới. Kênh phân phối qua ngân hàng, bancassurance, chiếm khoảng gần 45%, trong khi các kênh phân phối khác đóng góp khoảng 4%.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường nhân thọ trong 8 tháng đầu năm 2026 ước đạt 89.994 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ. Cơ cấu doanh thu cho thấy sự đóng góp chủ yếu từ sản phẩm liên kết chung (56,1%), tiếp đến là liên kết đơn vị (15,2%), sản phẩm bán kèm (14,3%) và bảo hiểm hỗn hợp (12,6%).

Về chi trả quyền lợi bảo hiểm, tính đến hết tháng 8/2026, các doanh nghiệp bảo hiểm đã thực hiện chi trả khoảng 48.601 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước.

Thu Thủy

An ninh tiền tệ

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