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Chủ hụi tạo hàng loạt tài khoản ảo, hốt gần 500 triệu đồng rồi tuyên bố vỡ hụi

| | Smart Money

TPO - Một phụ nữ ở Tây Ninh lập nhiều tài khoản Zalo hụi viên ảo, tham gia các dây hụi do mình tổ chức để hốt hụi, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng.

Ngày 6/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Thị Huỳnh Như (30 tuổi, ngụ ấp Hiệp Thành, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt Đặng Thị Huỳnh Như. Ảnh: Lê Đức

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 6/2024, Như tổ chức các dây hụi thông qua mạng xã hội Zalo và kêu gọi nhiều người tham gia.

Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Như tạo các tài khoản Zalo giả, đóng vai hụi viên để tham gia vào những dây hụi do mình tổ chức. Sau đó, Như sử dụng các tài khoản này để bỏ hụi và hốt hụi, qua đó chiếm đoạt số tiền do những hụi viên thật đóng góp.

Do sử dụng nhiều hụi viên khống để hốt hụi trong các dây hụi, Như dần mất khả năng tài chính, không còn tiền để đóng hụi chết và giao hụi cho những hụi viên thật.

Đến ngày 11/12/2025, Như tuyên bố vỡ hụi, dừng toàn bộ các dây hụi và không hoàn trả tiền cho những người đã tham gia.

Cơ quan điều tra xác định, bằng thủ đoạn trên, Như đã chiếm đoạt gần 500 triệu đồng tiền góp hụi của các hụi viên thật. Ngoài số tiền trên, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nhiều dây hụi khác có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thông báo những ai là bị hại hoặc có liên quan đến vụ án liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh, địa chỉ số 493 Châu Thị Kim, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh; gặp điều tra viên Đỗ Hoài Khanh, số điện thoại 0986.787.437 để cung cấp thông tin để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Theo Nguyễn Tiến

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