Gửi vào Agribank số tiền 50 triệu, 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu đồng thì có lãi bao nhiêu?

Theo biểu lãi suất áp dụng cho khách hàng cá nhân, Agribank đang niêm yết lãi suất tiền gửi tại quầy ở mức 2,6%/năm cho kỳ hạn 1 tháng, 2,9%/năm cho kỳ hạn 3 tháng, 4%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 5,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Trong khi đó, lãi suất tiền gửi trực tuyến được niêm yết ở mức 4,75%/năm cho kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng, 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Như vậy, chênh lệch giữa hai kênh gửi lớn nhất ở kỳ hạn 6 tháng, lên tới 2,6 điểm phần trăm. Ở kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng, lãi suất trực tuyến cao hơn tại quầy lần lượt 2,15 và 1,85 điểm phần trăm. Kỳ hạn 12 tháng có mức chênh thấp nhất, 0,9 điểm phần trăm.

Mức lãi suất của Agribank khá tương đương với BIDV, Vietcombank và VietinBank hiện nay.

Gửi tại quầy lãi suất thông thường

Với khoản tiền 50 triệu đồng gửi tại quầy, khách hàng gửi Agribank nhận khoảng 108.333 đồng tiền lãi nếu gửi kỳ hạn 1 tháng, 362.500 đồng với kỳ hạn 3 tháng, 1 triệu đồng với kỳ hạn 6 tháng và 2,95 triệu đồng với kỳ hạn 12 tháng.

Nếu gửi 100 triệu đồng, tiền lãi lần lượt là khoảng 216.667 đồng (1 tháng), 725.000 đồng (3 tháng), 2 triệu đồng (6 tháng) và 5,9 triệu đồng (12 tháng).

Trường hợp gửi 300 triệu đồng tại quầy, khách hàng nhận khoảng 650.000 đồng (1 tháng), 2,175 triệu đồng (3 tháng), 6 triệu đồng (6 tháng) và 17,7 triệu đồng (12 tháng).

Gửi trực tuyến lãi suất cao hơn

Với kênh trực tuyến, khoản tiền 50 triệu đồng mang về khoảng 197.917 đồng tiền lãi khi gửi kỳ hạn 1 tháng, 593.750 đồng với kỳ hạn 3 tháng, 1,65 triệu đồng với kỳ hạn 6 tháng và 3,4 triệu đồng với kỳ hạn 12 tháng.

Nếu gửi 100 triệu đồng, tiền lãi lần lượt là khoảng 395.833 đồng (1 tháng), 1,1875 triệu đồng (3 tháng), 3,3 triệu đồng (6 tháng) và 6,8 triệu đồng (12 tháng). Với 200 triệu đồng, các mức tương ứng là khoảng 791.667 đồng, 2,375 triệu đồng, 6,6 triệu đồng và 13,6 triệu đồng.

Trường hợp gửi 300 triệu đồng trực tuyến, khách hàng nhận khoảng 1,1875 triệu đồng (1 tháng), 3,5625 triệu đồng (3 tháng), 9,9 triệu đồng (6 tháng) và 20,4 triệu đồng (12 tháng). So với gửi tại quầy, khoản tiền lãi này cao hơn khoảng 3,9 triệu đồng ở kỳ hạn 6 tháng và 2,7 triệu đồng ở kỳ hạn 12 tháng.



