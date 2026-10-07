Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thảo Rằn Ri bị khởi tố, cho vay với lãi suất 182,5%/năm

| | Smart Money

TPO - Nguyễn Thị Thảo (Thảo Rằn Ri) bị khởi tố, tạm giam để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với mức lãi suất được xác định lên tới 182,5%/năm.

Ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Nguyễn Thị Thảo (SN 1978, còn gọi là Thảo Rằn Ri, trú tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cơ quan Công an thi hành quyết định khởi tố Thảo Rằn Ri.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2023 đến nay, Nguyễn Thị Thảo nhiều lần cho N.T.D. (trú tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La) vay tiền, với tổng số tiền gốc 180 triệu đồng.

Thảo tính lãi suất 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương 182,5%/năm. Qua hoạt động cho vay này, Thảo đã thu lời gần nửa tỷ đồng.

Khi đến thời hạn trả lãi nhưng N.T.D. không thanh toán đúng hạn, Thảo liên tục gọi điện thúc ép, yêu cầu và gây áp lực để người vay trả tiền.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Sơn La đề nghị những ai là bị hại của Nguyễn Thị Thảo nhanh chóng đến Phòng Cảnh sát hình sự trình báo để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định.

Theo Viết Hà

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ 15/11: Có quy định mới liên quan đến các giao dịch chuyển khoản từ 10 triệu đồng được xử lý tự động bằng AI

Từ 15/11: Có quy định mới liên quan đến các giao dịch chuyển khoản từ 10 triệu đồng được xử lý tự động bằng AI Nổi bật

Một mảng bảo hiểm tăng trưởng mạnh, doanh thu 8 tháng 2026 gần gấp rưỡi cùng kỳ

Một mảng bảo hiểm tăng trưởng mạnh, doanh thu 8 tháng 2026 gần gấp rưỡi cùng kỳ Nổi bật

Thái Nguyên: Nhiều đối tượng giả danh công an gọi điện, đe dọa người dân chuyển tiền

Thái Nguyên: Nhiều đối tượng giả danh công an gọi điện, đe dọa người dân chuyển tiền

11:55 , 07/10/2026
BIDV thông báo sẽ dừng giao dịch thẻ trong khoảng thời gian sau

BIDV thông báo sẽ dừng giao dịch thẻ trong khoảng thời gian sau

10:40 , 07/10/2026
5 lầm tưởng về gửi tiết kiệm ngân hàng

5 lầm tưởng về gửi tiết kiệm ngân hàng

07:00 , 07/10/2026
Gửi vào Agribank số tiền 50 triệu, 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu đồng thì có lãi bao nhiêu?

Gửi vào Agribank số tiền 50 triệu, 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu đồng thì có lãi bao nhiêu?

00:10 , 07/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên