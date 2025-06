Chỉ vài ngày nữa, sân bay quốc tế tại tỉnh lớn nhất Việt Nam sẽ tạm đóng cửa

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An, các đơn vị trong ngành về đóng cửa tạm thời sân bay Vinh để triển khai thi công gói thầu số 11 - thi công xây dựng công trình, cung cấp và lắp đặt thiết bị thuộc dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn sân bay Vinh.

Theo đó, thời gian đóng cửa tạm thời sân bay Vinh kể từ 0h ngày 1/7 đến 23h59 phút ngày 31/12/2025 (giờ Việt Nam), theo quyết định của Bộ Xây dựng đã ban hành.

Cục Hàng không yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không Vinh có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng trong thời gian đóng tạm thời sân bay để triển khai thi công gói thầu.

Các đơn vị quản lý sân bay Vinh cũng được giao chủ trì giám sát việc thi công tuân thủ theo phương án bảo đảm an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường được Cục Hàng không xem xét, chấp thuận. Đồng thời, chịu mọi trách nhiệm liên quan đến việc đảm bảo an ninh, an toàn khai thác, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an toàn lao động và phòng chống dịch bệnh trong quá trình thi công.

Trên cơ sở quyết định đóng tạm thời sân bay Vinh đã được Bộ Xây dựng ban hành, Cục Hàng không yêu cầu ACV chủ động làm việc trực tiếp và cung cấp số liệu cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) để thực hiện các thủ tục thông báo tin tức hàng không theo quy định.

Hiện, sân bay Vinh có một đường băng dài 2.400m, rộng 45m, được đưa vào sử dụng cuối năm 2003. Mỗi ngày sân bay tiếp nhận trên 20 chuyến do các hãng Vietnam Airlines, VietJet Air, Bamboo Airways và Pacific Airlines thực hiện.

Tuy nhiên, hệ thống đường băng sân bay Vinh đang xuống cấp nghiêm trọng. Hồi tháng 7-2023, sân bay này phải đóng cửa gần 16 tiếng do đường băng bị nứt lớp bê tông nhựa.

Để đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác, ACV đề xuất tạm đóng cửa sân bay Vinh để thực hiện sửa chữa toàn diện, với tổng đầu tư gần 1.000 tỉ đồng.

Các hạng mục triển khai cụ thể bao gồm, dự án cải tạo nhà ga hành khách T1 hiện hữu có tổng mức đầu tư 68,36 tỉ đồng, để đáp ứng công suất khai thác từ 3-3,5 triệu hành khách/năm đến giai đoạn năm 2030.

Dự án sửa chữa đường băng hiện hữu có chiều dài 2.400m, rộng 45m và 2 đường lăn, dải hãm phanh, dải bảo hiểm… có tổng mức đầu tư hơn 623 tỉ đồng.

Còn dự án mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay đảm bảo khai thác 9 vị trí đỗ các loại máy bay code C (Airbus A320, A321 và tương đương) có tổng mức đầu tư 236,63 tỉ đồng. Việc cải tạo tổng thể giúp sân bay Vinh có khả năng khai thác được các máy bay thế hệ mới hiện đại như A320/A321.

Sau khi hoàn thành, sân bay Vinh sẽ đáp ứng lượng hành khách thông qua từ 3-3,5 triệu hành khách mỗi năm, thay vì 2,75 triệu khách mỗi năm như hiện nay.

Trong thời gian sân bay Vinh đóng cửa, hành khách đi lại khu vực Bắc Trung Bộ bằng đường hàng không có thể thực hiện chuyến bay từ sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa), Đồng Hới (Quảng Bình).

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An và ACV về việc triển khai dự án kéo dài đường cất hạ cánh hiện hữu tại Cảng hàng không Vinh.

Theo Bộ Xây dựng, việc nghiên cứu đầu tư kéo dài đường cất hạ cánh và bổ sung hệ thống đường lăn tại thời điểm hiện nay là cần thiết và phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

Bộ Xây dựng cơ bản thống nhất với phương án để ACV thực hiện đầu tư dự án nói trên trong vai trò là doanh nghiệp quản lý Cảng hàng không Vinh. UBND tỉnh Nghệ An sẽ bố trí kinh phí và hỗ trợ triển khai công tác giải phóng mặt bằng.