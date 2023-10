Chỉ vì một tin nhắn, mất hết tiền trong tài khoản, trò lừa đảo mới khiến công an cũng bó tay

Người liên quan đến vụ việc này là Xiao Xu, một sinh viên tốt nghiệp đại học và mới bắt đầu đi làm. Xiao Xu đã mất hết số tiền tiết kiệm khó khăn lắm mới kiếm được ở Bắc Kinh, Trung Quốc chỉ vì 1 tin nhắn lừa đảo.

Khi đang ở trên tàu điện ngầm vào giờ cao điểm buổi tối ở Bắc Kinh, Trung Quốc, Xiao Xu nhận được một số tin nhắn từ số chính thức của China Mobile, cho biết rằng anh đã đăng ký dịch vụ báo điện thoại di động và phí đã được khấu trừ theo thời gian thực, dẫn đến không đủ số tiền trong tài khoản của điện thoại.

Xiao Xu nói rằng: “Tôi không đăng ký gì cả”. Sau đó, anh lại nhận được một tin nhắn khác. Khi Xiao Xu đang thắc mắc mã xác minh là gì, anh ấy nhận được một tin nhắn văn bản khác từ bộ phận dịch vụ khách hàng của China Mobile, trong đó có mã số xác minh.

Theo suy nghĩ thông thường, Xiao Xu đã gửi "hủy + mã xác minh". Xiao Xu ngạc nhiên khi thấy điện thoại di động của mình không có dịch vụ nào cả. Sau đó, khi có kết nối mạng không dây, Xiao Xu đã nạp tiền vào điện thoại di động của mình với 150 NDT nhưng vẫn không có dịch vụ. Rắc rối bắt đầu từ đây.

Điện thoại di động của Xiao Xu lần lượt nhận được lời nhắc chuyển khoản dưới kết nối mạng không dây. Điều này có nghĩa là ai đó đang vận hành tài khoản ngân hàng của anh trên một thiết bị khác.

Vì dữ liệu mạng điện thoại di động không khả dụng nên Xiao Xu chỉ có thể hủy liên kết tài khoản ngân hàng khỏi ba thẻ ngân hàng bằng cách đóng băng tài khoản bằng cách gọi đến số dịch vụ tài khoản ngân hàng từ người thân và bạn bè. Khi anh thực hiện đóng băng tài khoản thì số dư trong tài khoản ngân hàng của anh đã trở về con số 0.

Điều khiến Xiao Xu sợ hãi hơn nữa là ngày hôm sau anh phát hiện ra rằng hai thẻ ngân hàng của mình bị ràng buộc với một nền tảng thanh toán khác, tất cả số tiền trong các thẻ ngân hàng của anh ấy đã được chuyển đến hai tài khoản lạ. Điều này có nghĩa là ngay cả tài khoản ngân hàng của anh ta cũng đã bị xâm phạm.

Ngay lập tức anh Xiao Xu đã báo công an. Tuy nhiên, công an đã nói với anh rằng anh sẽ không thể lấy lại được tiền. Chiêu lừa đảo này hết sức tinh vi và nhiều người đã trở thành nạn nhân. Công an khuyến cáo hãy tạo mật khẩu phức tạp hơn để những kẻ tấn công bớt khó khăn hơn. Những kẻ tấn công thường thích tìm những người dùng dễ bẻ khóa.

Khi gặp “thông tin gây nhiễu”, hãy sàng lọc cẩn thận và đừng hoảng sợ. Có thể có nhiều tin nhắn đáng lo ngại khác nhau trên điện thoại di động của mọi người, mọi người nên sàng lọc cẩn thận tin nhắn văn bản và cuộc gọi đến từ nhiều "nhà điều hành", "ngân hàng" và các danh tính khác và bình tĩnh trả lời.

Điện thoại di động “tê liệt” bí ẩn, khẩn cấp “báo mất”. Nếu bản thân điện thoại di động hoặc tín hiệu bị lỗi, hãy báo cáo ngay việc mất thẻ điện thoại di động và đóng băng kịp thời các khoản thanh toán và tài khoản ngân hàng của bên thứ ba để ngăn chặn những kẻ tấn công mạo danh chủ sở hữu điện thoại và đánh cắp tài khoản trong khi người dùng đang sử dụng.