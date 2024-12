Chỉ với 400 triệu đồng sở hữu căn hộ hưởng lãi “kép” sinh lợi cao

Suất đầu tư sinh lợi cao

Anh Hùng (TP.Thủ Đức) cho biết, vừa tất toán khoản tiền gửi 2 tỷ đồng nhàn rỗi trong ngân hàng với lý do: lãi tiết kiệm rơi tự do từ năm 2023 đến nay chưa phục hồi như mong đợi; trong khi bất động sản gần đây đã "bung hàng" trở lại với nhiều dự án tiềm năng.

Do hụt nguồn cung liên tục 3 - 4 năm nay, nên trong thời gian tới, thanh khoản và mức giá chắc chắn sẽ tăng vọt. Anh xác định, đây là thời điểm hợp lý để tìm mua một căn hộ, dù để ở hay cho thuê đều là "của để dành" đáng giá sau này.

Trường hợp anh Hùng không phải cá biệt trên thị trường hiện nay khi khảo sát cho thấy, số lượng khách hàng quan tâm và tỷ lệ xuống tiền tại các dự án vừa ra mắt đều rất tích cực. Tuy nhiên, trong nửa đầu 2024, chỉ 18% nguồn cung sơ cấp dưới 3 tỷ đồng, thuộc dòng sản phẩm bình dân và cách trung tâm TP.HCM hơn 10km, theo Savills.

Phân tích cho thấy, trong Quý 2 vừa qua, giá căn hộ TP.HCM tiếp tục tăng 9%, đạt gần 87 triệu đồng/m2, theo Cushman & Wakefield. Giá thuê dài hạn cũng tăng 5 - 7%, trung bình khoảng 7 - 14 triệu/tháng với căn hộ hạng C và B với vị trí cách trung tâm 15km.

Khách hàng hào hứng với The Emerald nhờ vị trí tọa lạc trên 2 mặt tiền, bao gồm QL13 (lộ giới sau nâng cấp, mở rộng lên đến 60m) và đường Vĩnh Phú 16 cách ranh TP.Thủ Đức chỉ 800m

Trong khi đó, tại Bình Dương - khu vực có nguồn cung căn hộ tăng vọt trong những năm gần đây, giá bán trung bình ở khoảng 38 - 42 triệu/m2, giá thuê dao động từ 7 - 12 triệu/tháng. Riêng tọa độ "cận ranh" Sài Gòn như phường Vĩnh Phú (TP.Thuận An), giá bán nhỉnh hơn mặt bằng chung khoảng 10 - 15%, ghi nhận 47 - 55 triệu/m2; song giá cho thuê lại trội hơn giá trung bình 35 - 40%, đạt 9 - 15 triệu/tháng. Đặc biệt, các dự án phân khúc cao cấp gần cổng chào Bình Dương cách TP.HCM chỉ 1km ghi nhận giá thuê "nhỉnh" hơn. Như vậy, so với TP.HCM, mức giá bán chỉ bằng một nửa, nhưng giá thuê gần như xấp xỉ.

Lý giải cho khả năng sinh lời lý tưởng như trên là nhu cầu thuê quá lớn cùng tỷ lệ lấp đầy cao. Vốn đã tập trung hơn 50.000 chuyên gia, lao động tại các khu công nghiệp, công nghệ cao tại địa phương cùng tỷ lệ nhập cư cao thứ hai cả nước với 26,4%, Bình Dương nói chung, Thuận An nói riêng đã và đang thu hút lượng lớn gia đình trẻ, người trẻ chọn ly tâm từ TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng,… để tìm kiếm không gian sống chất lượng nhưng nhanh chóng kết nối đến trung tâm.

Không chỉ vậy, Bình Dương càng trở nên hấp dẫn với quyết định số 790/QĐ-TTg. Theo đó, Bình Dương sẽ trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Với trợ lực này, mặt bằng giá bất động sản Bình Dương sẽ tăng vọt "chóng mặt". Điều này giải thích vì sao dòng chảy an sinh lẫn đầu tư ồ ạt chảy về Bình Dương những năm qua và chưa có dấu hiệu chững lại.

Do đó, Thuận An - đơn cử phường Vĩnh Phú được lựa chọn bởi vị trí sát bên TP.HCM (cách chỉ 1km), thời gian vào Quận 1 chỉ 11,5km còn nhanh hơn đi từ nhiều quận huyện nội thành của TP.HCM. Ngoài ra, đây cũng là thành phố đáng sống chuẩn quốc tế với hàng loạt tiện ích thương mại, dịch vụ, chăm sóc sức khỏe cao cấp như: Aeon Mall, Lotte Mart, bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc, bệnh viện Columbia Asia, sân golf sông Bé,… tập trung dọc QL13.

Cự ly 11,5km "lọt" tầm ngắm

"Được biết, dự kiến Quý 3/2026 chủ đầu tư bàn giao căn hộ. Chỉ cần trả trước khoảng 400 triệu đến khi nhận nhà, mỗi tháng thu về khoảng 15 triệu đồng từ việc cho thuê, nhẩm tính hiệu suất lên đến 45% trên vốn ban đầu. Tôi thấy hấp dẫn hơn nhiều so với phương án gửi tiết kiệm ngân hàng", một khách hàng cho biết.

Bên cạnh đó, điểm tựa vững chắc cho dự án từ khi ra mắt chính là được triển khai bởi "bộ đôi" chủ đầu tư - Tập đoàn Lê Phong và Coteccons, Anabuki Nhật Bản với hơn 30 năm kinh nghiệm cung ứng dịch vụ quản lý - vận hành. Tin rằng, biểu tượng "Ngọc Lục Bảo" khi đưa vào khai thác sẽ mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất cho cư dân.

"Nối tiếp thành công của dự án trước đó là The Emerald Golf View đã về đích vượt tiến độ 3 tháng với chất lượng đúng cam kết, chúng tôi đánh giá The Emerald 68 sẽ thiết lập chuẩn sống cao cấp cho Bình Dương, có khả năng cho thuê lên đến 15 triệu/tháng. Từ thực chứng dự án cùng thương hiệu ‘Emerald’, The Emerald 68 càng ghi điểm trong mắt khách hàng an cư lẫn đầu tư", bà Nguyễn Bảo Khuê - CEO DKRA Vega kiêm Giám đốc Kinh doanh dự án nhận định.

The Emerald 68 "đua" giá thuê tương đương nhưng giá bán chỉ từ 1,68 tỷ đồng/căn, thấp hơn một nửa so với các căn hộ dù nằm ở TP.HCM nhưng về Quận 1 đến 15 - 18km

Sở hữu "bộ tam hoa" vị trí - pháp lý - tiện ích hiếm có trên thị trường, The Emerald 68 chiếm lĩnh ba mặt tiền gồm QL13, đường Vĩnh Phú 16 và đường Vĩnh Phú 21. Cách ranh TP.HCM chỉ 1 km và Quận 1 khoảng 11,5 km, dự án hứa hẹn khả năng kết nối nhanh chóng, vượt trội so với các khu vực Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú, Bình Chánh, Hóc Môn, Quận 12, một số nơi của TP.Thủ Đức (Quận 9 cũ),… Đây là vị trí di chuyển đến trung tâm TP.HCM gần nhất trong toàn nguồn cung Bình Dương hiện nay. Và trong tương lai, rất khó xuất hiện dự án có vị trí chiến lược như vậy do quỹ đất tương tự gần như đã cạn.

Với mức giá trên dưới 2 tỷ đồng, tương đương chỉ 60% so với các căn hộ cùng phân khúc tại ngoại thành TP.HCM, The Emerald 68 thật sự là một cơ hội đầu tư đáng giá. Dự án đang được DKRA Realty - Tổng đại lý Tiếp thị & Phân phối giới thiệu với ưu đãi thanh toán: chỉ 20% đến khi nhận nhà, trong đó 10% ký ngay HĐMB, nhận hoàn tiền 10% khi trả nhanh 20% và ngân hàng BIDV hỗ trợ cho vay 70%, 0 gốc 0 lãi đến 24 tháng.