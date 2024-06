Chỉ với một chạm, dễ dàng bắt đầu xu hướng sống khỏe vững bền đang lên ngôi

Sống khỏe vững bền là gì mà trở thành xu hướng?



"Sống khỏe vững bền" là phong cách sống kết hợp giữa việc chăm sóc sức khỏe và bảo vệ môi trường sống xanh. Điều đó bao gồm việc xây dựng chế độ sinh hoạt và dinh dưỡng lành mạnh, sử dụng đồ dùng thân thiện với thiên nhiên.

Phong cách sống lành mạnh này trước tiên sẽ giúp cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần, nâng cao chất lượng sinh hoạt hàng ngày. Không chỉ có lợi cho cá nhân, sống khỏe vững bền còn góp phần giảm rác thải, giảm tiêu thụ nhiên liệu, bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và hệ sinh thái.

Để theo đuổi lối sống khỏe vững bền nên bắt đầu từ đâu?

Để đạt được mục tiêu "sống khỏe", trước tiên hãy thay đổi thói quen sinh hoạt và chế độ dinh dưỡng khoa học hơn. Ăn thực phẩm tươi, sạch, không chứa hóa chất, uống đủ nước mỗi ngày.

Trong đó, nước sạch là yếu tố then chốt đóng vai trò quan trọng giúp bạn xây dựng lối sống khỏe. Chủ động uống đủ nước sạch mỗi ngày giúp cơ thể hấp thụ các chất dinh dưỡng hiệu quả và hạn chế các vấn đề về tiêu hóa. Đó là lý do ngày càng nhiều người lựa chọn sử dụng thiết bị lọc nước thay cho nước đóng bình để dễ dàng tiếp cận nguồn nước sạch, an toàn hơn.

Người tiêu dùng ưu tiên sử dụng thiết bị lọc nước thay cho nước bình

Song, nước chỉ sạch thôi liệu đã đủ để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện của bạn?

Hiện nay, nhiều gia đình quan tâm đến sức khỏe đã nâng cấp từ sử dụng nước sạch tinh khiết sang nước lọc giữ khoáng. Uống nước lọc giữ khoáng sẽ hỗ trợ bổ sung khoáng chất tự nhiên có trong nước, giúp cơ thể để nâng cao đề kháng. Ngoài ra, uống nước ion kiềm (được nghiên cứu và phát triển từ Nhật Bản) để cải thiện hệ tiêu hóa cũng đang trở thành xu hướng trên thế giới trong việc thực hiện lối sống khỏe.

Bên cạnh đó, ưu tiên sử dụng thiết bị lọc nước ứng dụng công nghệ lọc giữ khoáng thân thiện với môi trường sẽ giúp người dùng đạt được yếu tố "vững bền" khi theo đuổi lối sống này. Điều đó góp phần giảm rác thải nhựa, giảm tiêu thụ nhiên liệu, bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Một chạm đơn giản để bắt đầu xu hướng sống khỏe vững bền

Thấu hiểu nhu cầu chăm sóc sức khỏe trong việc sử dụng những sản phẩm "xanh" của cộng đồng, Mitsubishi Cleansui - thương hiệu lọc nước đến từ Nhật Bản đã tiên phong mang đến các sản phẩm chăm sóc sức khỏe toàn diện, hướng tới lối sống xanh bền vững bắt đầu từ nước.

Thương hiệu lọc nước Mitsubishi Cleansui tiên phong phát triển công nghệ lọc nước Màng lọc sợi rỗng

Với nền tảng thương hiệu có bề dày lịch sử 40 năm và có mặt trên 40 quốc gia, hệ sinh thái Cleansui gồm 20 thiết bị lọc nước mang đến trọn bộ giải pháp bảo vệ nguồn nước sạch cho gia đình.



Mitsubishi Cleansui là đơn vị tiên phong nghiên cứu và phát triển công nghệ lọc nước Màng lọc sợi rỗng làm từ Polyetylen, không sử dụng dung môi và hóa chất, an toàn cho sức khỏe người dùng. Ngoài ra, công nghệ này cũng không sử dụng điện, không tạo nước thải nên rất thân thiện với môi trường. Đặc biệt, Màng lọc sợi rỗng còn giữ lại khoáng chất tự nhiên trong nước như Na+, K+, Mg2+, Ca2+,… có lợi cho sức khỏe.

Chạm nhẹ để thưởng thức nước ion kiềm giữ khoáng tự nhiên tốt cho sức khỏe

Chỉ cần một thao tác "chạm" nhẹ nhàng, bạn sẽ dễ dàng thưởng thức ngay nước lọc giữ khoáng đạt chuẩn uống trực tiếp tại vòi (QCVN 6-1:2010/BYT). Mới đây, Mitsubishi Cleansui chính thức ra mắt bộ giải pháp lọc nước sạch toàn diện gồm hệ thống lọc tổng MPOE và thiết bị lọc nước tạo ion kiềm EU301 phục vụ mọi tiện ích sử dụng nước sạch cho gia đình từ vệ sinh, tắm gội, uống trực tiếp.

Là thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, Mitsubishi Cleansui luôn chú trọng và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Các thiết bị lọc nước của Mitsubishi Cleansui hoạt động ổn định, bền bỉ theo thời gian. Bộ lọc chỉ cần thay thế một lần mỗi năm giúp hạn chế rác thải cho môi trường.

Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới (05/06), chương trình "Chạm khoáng tự nhiên, sống khỏe vững bền" là cơ hội không thể tuyệt vời hơn cho các khách hàng đang muốn sở hữu các thiết bị lọc nước chất lượng cao từ Nhật Bản với nhiều ưu đãi hấp dẫn và quyền lợi đặc biệt đi kèm. Thông tin chi tiết tại đây.