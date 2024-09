“Chữa lành” tại nơi mình ở: Trải nghiệm cuộc sống chuẩn resort tại khu compound xanh đáng sống LUMIÈRE Boulevard

Tìm về bình yên giữa lòng thành phố

Trong nhịp sống hối hả của thành thị, sau những khoảng thời gian chạy đua công việc, có lẽ ai cũng muốn được trở về nhà, để được nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Cũng bởi thế, xu hướng "chữa lành" tại nơi mình sống dần được nhiều người quan tâm hơn.

Đó là khi chúng ta được tìm về chốn nghỉ ngơi yên bình, nơi không khí trong lành dễ chịu giúp ta tái tạo năng lượng và thư giãn. Chẳng ở đâu xa, LUMIÈRE Boulevard nằm trong khu đô thị Grand Park chính là một nơi như vậy. Đó không chỉ là một nơi để sống, mà còn là nơi để chúng ta tìm thấy sự bình an và giúp làm mới tâm hồn.

LUMIÈRE Boulevard - Khu compound xanh giữa lòng đại đô thị Grand Park, thành phố Thủ Đức, được thiết kế độc đáo với kiến trúc xanh 3D lớn nhất TPHCM, chính là câu trả lời cho những ai đang tìm kiếm sự "chữa lành" ngay tại chốn mình ở. Cách trung tâm thành phố không quá xa, bạn sẽ được tận hưởng nơi cuộc sống chuẩn resort, nơi cuộc sống thường ngày được nâng cấp lên tầm cao mới.

Đắm chìm trong 4ha không gian xanh chữa lành

Bạn đã bao giờ nghĩ về một cuộc sống bình yên, nơi tiếng chim hót hòa cùng tiếng lá xào xạc, ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua từng tán cây, tiếng nước chảy róc rách LUMIÈRE Boulevard sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm sống ấy ngay giữa lòng đại đô thị sôi động.

Trong nhịp sống hiện đại, việc tìm kiếm một nơi để thư giãn và tái tạo năng lượng là điều vô cùng quan trọng. Nhiều người vẫn ví von LUMIÈRE Boulevard là nơi bình yên ôm trọn thiên nhiên. Bởi mỗi bước chân chúng ta đi đều được "hít hà" bầu không khí trong lành, đắm mình trong sắc xanh của 17.000m² cảnh quan nội khu và 24 khu vườn treo xanh mướt chạm trời. Việc đắm chìm trong không gian xanh tại LUMIÈRE Boulevard chính là liều thuốc chữa lành tuyệt vời cho tâm hồn mỗi người.

Không gian xanh mướt của các vườn treo và hàng cây tại đây không chỉ mang lại cảm giác mát lành mà còn là nguồn cung cấp oxy dồi dào, giúp cải thiện sức khỏe và tinh thần cho cư dân. Được biết không gian xanh ở đây nơi cung cấp 125 triệu lít khí oxy mỗi năm cho cư dân.

Mỗi khoảnh khắc tại đây đều như một bức tranh sống động, nơi bạn có thể thả hồn mình vào dòng chảy của cuộc sống, ngắm nhìn màu xanh của cây cối, tiếp nhận năng lượng tích cực và gạt bỏ hết mệt mỏi. LUMIÈRE Boulevard không chỉ là nơi ở, mà còn là không gian sống động, nơi bạn có thể tận hưởng từng giây phút, mỗi ngày như một trải nghiệm chữa lành bằng việc hòa mình vào thiên nhiên.

Tòa nhà ở đây không chỉ là một biểu tượng của hiện đại mà còn là một ốc đảo xanh mát, gần gũi với thiên nhiên. Những vườn treo tạo nên điểm nhấn độc đáo cho tòa nhà, như những mảng xanh nổi bật trong không gian đô thị, thu hút mọi ánh nhìn và trở thành biểu tượng của sự thanh bình giữa lòng thành phố nhộn nhịp.

Tiện ích chữa lành cho một cuộc sống cực chill

Tại LUMIÈRE Boulevard, mỗi tiện ích đều được thiết kế tỉ mỉ với mong muốn mang lại cho cư dân sự thư giãn tối ưu và một cuộc sống "chill" đúng nghĩa. Hồ bơi phi thuyền hai tầng độc đáo về thiết kế mà còn bất ngờ với công nghệ điện phân muối, giúp bảo vệ làn da khi bạn đắm mình trong dòng nước mát lành. Những chiếc ghế nằm nghỉ ngơi được thiết kế theo phong cách resort nhiệt đới, tô điểm thêm cho không gian này, tạo ra cảm giác như đang nghỉ dưỡng tại một khu resort cao cấp.

Phòng gym rộng lớn và thông thoáng tại LUMIÈRE Boulevard mang đến một không gian luyện tập lý tưởng với các trang thiết bị tập luyện hiện đại. Khu vực virtual sport là điểm nhấn công nghệ, nơi cư dân có thể thưởng thức các môn thể thao ảo như golf hay đá banh, được hỗ trợ bởi đội ngũ MPM chuyên nghiệp, mang lại trải nghiệm thể thao nâng cao ngay tại chính ngôi nhà của mình.

Không chỉ có vậy, LUMIÈRE Boulevard còn tạo ra không gian giải trí cho mọi lứa tuổi với khu chiếu phim ngoài trời và Kid Room đầy màu sắc, nơi các gia đình có thể tận hưởng những phút giây quây quần và vui vẻ cùng nhau. Cảm giác thư giãn được kéo dài ra khỏi không gian sống cá nhân, lan tỏa vào từng khoảnh vườn, từng góc giải trí chung.

Thêm vào đó, vườn thảo mộc xanh mát và dịch vụ xe đạp miễn phí TNGO khích lệ một lối sống xanh và lành mạnh, nơi cư dân có thể hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng không khí trong lành và duy trì một thói quen tốt cho sức khỏe. LUMIÈRE Boulevard thực sự là nơi chữa lành cho thể xác và tâm hồn, một điểm đến lý tưởng để xây dựng cuộc sống cân bằng và hạnh phúc.

Từ trải nghiệm của cư dân cho đến nỗ lực không ngừng của Masterise

Chắc chắn những chia sẻ của các cư dân đang sống tại đây sẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thoải mái, tiện nghi mà LUMIÈRE Boulevard mang lại. Chị Tuyền, hiện đang là cư dân của LUMIÈRE Boulevard chia sẻ về trải nghiệm sống của mình tại đây: "Khi ở đây thì mình thấy mảng xanh đang bao phủ rất là nhiều, mình nghĩ chỉ một năm nữa thôi chắc ở đây sẽ toàn cây xanh. Ở LUMIÈRE Boulevard tiện ích khá là nhiều, cái đầu tiên mà mình thích nhất là hồ bơi vì nó rất là khác biệt, cảm giác như mình đang ở resort vậy, buổi tối rất là chill. Tiện ích thứ 2 mà mình thích là phòng gym vì nó quá rộng, thiết kế đẹp và dụng cụ rất nhiều. Cuối cùng là phòng chơi của các em bé, dù chưa có nhưng mình cũng rất thích. Dù làm ở trung tâm, mỗi ngày đi làm về cũng hơn 1 tiếng nhưng mình vẫn lựa chọn ở đây sống vì khi mỗi lần về nhà mình cảm giác như được chữa lành bên trong, thoải mái và nghỉ dưỡng. Phải về đây ở mọi người mới cảm thấy được sự thoải mái và sự chữa lành đó".

Với sự quản lý chuyên nghiệp và tận tâm, Masterise Property Management không ngừng đẩy mạnh nỗ lực hướng đến việc cung cấp dịch vụ an sinh tối ưu cho cư dân. Không chỉ dừng lại ở việc đảm bảo an ninh 24/7 với hệ thống camera giám sát tiên tiến, đội ngũ an ninh thường trực sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống, Masterise còn chú trọng xây dựng một không gian sống đầy đủ tiện ích với đội ngũ lễ tân thân thiện và chu đáo. Sự an toàn và thoải mái của cư dân luôn được đặt lên hàng đầu, tạo nên một môi trường sống không chỉ riêng tư mà còn đầy đủ sự tiện nghi.

Hơn thế nữa, Masterise Property Management luôn cố gắng xây dựng một cộng đồng cư dân văn minh, nơi mọi người không chỉ sống trong một không gian xanh, sạch đẹp mà còn gắn kết bởi những hoạt động cộng đồng có ý nghĩa. Những sự kiện và hoạt động thường xuyên được tổ chức nhằm tăng cường mối quan hệ giữa các hộ gia đình, qua đó tạo nên một môi trường sống đoàn kết và thân thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho mỗi cư dân tại LUMIÈRE Boulevard.

Tạm kết

Cuộc sống hiện đại không ngừng đòi hỏi từ chúng ta luôn phải cố gắng không ngừng, khiến không ít người muốn tìm đến một nơi có thể trút bỏ mọi lo lắng và căng thẳng. LUMIÈRE Boulevard không chỉ đáp ứng được nhu cầu đó mà còn vượt lên trên cả sự mong đợi. Tại đây, sự hòa quyện giữa thiên nhiên xanh mát và các tiện ích sống hiện đại tạo nên một không gian sống lý tưởng, nơi mỗi cư dân có thể "chữa lành" tâm hồn và bồi đắp năng lượng cho một ngày mới. Chắc chắn, đây là nơi bạn sẽ tìm thấy sự bình yên, tái tạo năng lượng, và nguồn cảm hứng không ngừng cho cuộc sống hàng ngày.

Có thể nói, LUMIÈRE Boulevard là một trong những dự án bất động sản hàng đầu tại Việt Nam, mang đến một chuẩn mực sống mới cho người dân thành phố.